獨／三芝毛胚別墅有「戰地風」 網售開價3.88億

新北市三芝有別墅，一整排總共30戶，建築物因為只是毛胚屋，模樣像是戰地風，雖然有海景，但拍賣網的價格，竟然要3.88億，只是屋齡將近49年，而且周遭沒什麼住人，有居民認為這麼高，很難賣，但仲介業者有不同看法，認為這是建築用地，而且附近還有養老村。

三芝戰地風別墅，海景第一排開價3.88億。（圖／TVBS）

新北市三芝區土地公坑的房屋多已成為廢墟，僅有三四戶人家居住。然而卻有一排共30戶的別墅竟然開價高達3.88億元，平均每戶約1300萬元。從高處俯瞰別墅，可以看到屋頂已破損出現好幾個洞，上面還堆滿了雜草。建築物的磁磚大面積斑駁脫落，甚至連基本的門窗都不完整，周圍環境雜草叢生。

廣告 廣告

附近居民對這個定價表示難以理解。一位居民表示，30戶賣3.88億元根本不可能賣得出去，他認為這些房子並非獨棟別墅，缺乏周圍的綠地空間。但其實這些建物實際上是毛胚屋。台慶新芝蘭加盟店店長陳宏彬解釋了這個高價的市場背景。他表示，近一兩年來，三芝地區的養老村在市場上銷售狀況良好，因此地主認為以這塊基地的條件，如果開發成別墅區或養生村，市場前景會非常好。他進一步指出，這塊地形狀方正，基地規模達2000多坪，適合做各種用途的規劃。

從實價登錄資料顯示，這些別墅在3至4年前曾有2至3戶以700至800萬元的價格成交，也有一筆30戶別墅總價9500萬元的紀錄。目前的新地主看好三芝養老村及海景別墅市場，才以3.88億元的價格在市場上出售。這些建物總面積約828坪，但占地達2340坪，屋齡將近49年，且都只有一層樓高。雖然外觀看似「戰地風」別墅，實際上這些建物只是蓋到一半的毛胚屋，並非完整建築，仍有一定的市場詢問度，但對一般民眾來說，這個價格無疑令人吃驚。

更多 TVBS 報導

三芝風強雨驟！ 馬偕護校生上課 寸步難行

獨家／「3坪」月租4萬飆7萬！ 市場攤商控地主頻檢舉逼漲租

23日午後禁運！ 數量有限 上午傳統市場還有賣溫體豬

刺青男控警掐脖踹頭找麻煩 警秀密錄器打臉：無照還掛註銷車牌

