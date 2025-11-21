獨／上海團來台！ 拜會北市府 參訪小巨蛋、動物園。（圖／TVBS）

上海台辦聯絡處長徐皓於11月20日抵達台北，展開為期三天的訪問行程，為即將舉辦的雙城論壇進行前置準備。訪台期間，徐皓將參訪台北小巨蛋與台北市立動物園，並拜會台北市政府討論雙城論壇細節。此次訪問引起關注的是，北市府原本申請4名上海台辦官員來訪，但陸委會僅核准徐皓一人入境，引發各界對於雙城論壇籌備工作是否受影響的討論。

徐皓於11月20日中午抵達台北後，隨即進行市政交流參訪行程，徐皓於21日上午拜會台北市政府，主要目的是討論今年雙城論壇的相關細節。22日的行程則安排前往台北市立動物園，因為台北與上海將互相贈送黑腳企鵝和小貓熊，上海方面希望了解未來小貓熊在台北市立動物園的生活環境。

值得注意的是，台北市政府原本申請包含上海台辦副主任李驍東在內的4名上海台辦官員來訪，但陸委會僅核准徐皓一人入境。陸委會對此表示，已核准的人員足以完成。台北市副市長林奕華表示，上海代表團此行主要是為了討論雙城論壇相關事宜，市府同仁這兩天也與上海方面進行一系列討論，所有準備工作都在預計的時程內進行中。

對於陸委會縮減上海團來台規格的決定，國民黨台北市議員詹為元認為，陸委會在人員申請上的「打回票」動作是不必要的政治操作。相對地，民進黨台北市議員林延鳳則呼籲台北市政府應提早送件，不要每次都在最後關頭才送件。

針對雙城論壇的舉辦時間，林奕華表示，市府必須考量議會進度，同時與議長和上海方面協調時間，所有程序都會按照中央規定時程進行，預計在12月下旬舉行。

