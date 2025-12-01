獨／不滿慢跑被擋路！ 男拍打違停車、比中指

男子拒絕配合出示身分，遭警方帶回。（圖／TVBS）

台北市一名男子不滿違停車輛擋住慢跑路線，竟上前拍打車輛並比出不雅手勢！警方獲報到場處理，男子拒絕配合出示身分，最終被依社會秩序維護法送辦，而違停在網狀線上的駕駛也被警方依法告發。

事件發生在台北市光復北路路口，凌晨兩點多警方接獲報案，指稱有人在街頭砸車。警方抵達現場後，經調查，事件起因是該名男子在民生社區附近慢跑時，不滿該輛車停在路邊擋住他運動的路線，因而上前拍打對方的車輛。警方依規定需要盤查當事人身分，但該男子卻拒絕出示身分證，也不願告知身分證字號，儘管警方詢問多次仍不配合。

由於男子拒絕配合警方盤查，最終被依社會秩序維護法送辦，被帶上警車。而該駕駛也因違規停車受罰。經查，當時駕駛將車停在黃網線上，而網狀線是告示駕駛人禁止在標線範圍內暫停或臨時停車，目的是維持路口淨空，因此警方也依法告發該名駕駛。

這起事件提醒民眾，遇到違停車輛擋路應該透過適當管道報警處理，而非以過激方式自行解決，否則可能因此惹上麻煩。同時，駕駛也應遵守交通規則，不要在禁止停車的區域違規停車，以免造成他人不便或引發不必要的糾紛。

