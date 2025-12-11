獨／不知他「已離職一年」！租車業者交付保養休旅車 控業務盜賣

租車業者委託業務保養車輛，指控對方擅自盜賣。 (圖／TVBS)

租車業者近日遭遇一起詐騙案件，一輛原本要出租給客人的白色休旅車，在交由認識五年多的張姓業務回廠保養後，竟然被偷偷賣掉。業者表示，張姓業務利用車輛交替的時間差，收集基本資料、行照，可能還刻了私章，將車輛過戶給他人。事件曝光後，業者發現這名業務早已離職一年，而車輛被以175萬元的價格賣給車行，引發一連串法律糾紛。

這起事件發生在業者將休旅車交給張姓業務的當天。據業者描述，他在2號將車輛交給張姓業務進行保養，期間曾多次詢問保養進度，對方回應說零件還沒到貨需要等待。雙方一直保持聯絡到6號，但7號開始，業務就不讀不回訊息了。業者感到不對勁，直接打電話到原廠詢問，才驚訝發現這名業務早在一年前就已離職，而且車輛已被賣出。

進一步調查後，業者發現張姓業務自行寫了委託書與車行進行交易。業者強調，該委託書上沒有公司章或相關負責人的手印，應該不具法律效力，但車行卻付了50萬元訂金給張姓業務接手這輛車。業者出示合約書，指控張姓業務在2號拿到車當天就以175萬元的價格將車出售，還擅自蓋手印、偽造簽名。因此，業者已對張姓業務提出侵占告訴。

事後透過車輛定位系統，業者發現這輛休旅車被停放在淡水一處民宅的停車場。業者表示，車行聲稱自己也是受害者，因為張姓業務拿了50萬元訂金就消失了，車行尾款還沒付，也沒有到監理所完成過戶手續。然而，業者對整個過程感到不合理，懷疑這可能是一起串通好的騙局。業者質疑，一份不具任何法律效力的文件怎麼可以用來過戶車輛給車行，因此認為離職業務、車行及其他相關人士可能是同夥。

目前，業者已向警方報案並提出告訴，但車輛暫時還無法取回。業者感嘆，原本只是想讓車輛進行例行保養，卻發生這種始料未及的情況，實在令人難以置信。

