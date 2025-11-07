獨／不等國民黨了！白營擬年底完成2026提名

▲民眾黨選決會成員、台中市黨部主委陳清龍強調，民眾黨有自己的節奏，不會坐等國民黨來談合作。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 國民黨發言人牛煦庭今接受專訪時表示，他預估藍白合將在明年農曆年前後。民眾黨選決會7人小組成員陳清龍表示，民眾黨有自己的節奏要走，沒辦法一直等國民黨，接下來黨內徵召動作會加快，預計今年底完成縣市長與議員的提名。

牛煦庭今（7）日上午接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問，提到2026藍白合時表示，如果雙方都頭腦靈活、身段柔軟，相信能合作愉快。至於兩位黨主席坐下來談的時間，預估大概在農曆年前後。他進一步分析，這次民進黨提早準備2026，應會在農曆年前搞定所有首長提名人選，國民黨不能慢太多，最慢在農曆年前後處理，事前一定會藍白溝通，時程也許更早一點。

廣告 廣告

民眾黨選決會成員、台中市黨部主委陳清龍上月初曾透露，民眾黨在國民黨主席選舉前，只會提名現任議員的選區，展現對藍白合的誠意。得知牛煦庭今天說法後，他表示「民眾黨有自己的節奏要走，不會被動等國民黨來談合作」。

陳清龍說，宜蘭、新北、嘉義的縣市首長，會按既有步驟徵召，做好充足的選戰準備。日後如果藍白要合作，可以進行民調或是協調，在合作基礎上推出最適當、最有機會勝選的一組候選人。

至於縣市議員屬複數選舉，民眾黨陸續進入提名程序，以台中市為例，已先提名2個選區，其他選區也積極安排中，將透過選決會運作報名參選的程序。他坦言黨內很多新人躍躍欲試，甚至已起跑多時，為免因身分未明消耗過多量能，黨內會加快提名速度，下一波提名將在11月中下旬，希望能在12月底前完成所有程序。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白合試金石？游盈隆直言黃國昌若戰新北 這1事「穩死」

新北市長選戰願意藍白合？黃國昌：若初選輸李四川願意退讓

挺鄭麗文「以中國人自豪」論述？最新民調超驚人：恐危及藍白合