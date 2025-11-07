獨／不等國民黨了！白營擬年底完成2026提名
[NOWnews今日新聞] 國民黨發言人牛煦庭今接受專訪時表示，他預估藍白合將在明年農曆年前後。民眾黨選決會7人小組成員陳清龍表示，民眾黨有自己的節奏要走，沒辦法一直等國民黨，接下來黨內徵召動作會加快，預計今年底完成縣市長與議員的提名。
牛煦庭今（7）日上午接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問，提到2026藍白合時表示，如果雙方都頭腦靈活、身段柔軟，相信能合作愉快。至於兩位黨主席坐下來談的時間，預估大概在農曆年前後。他進一步分析，這次民進黨提早準備2026，應會在農曆年前搞定所有首長提名人選，國民黨不能慢太多，最慢在農曆年前後處理，事前一定會藍白溝通，時程也許更早一點。
民眾黨選決會成員、台中市黨部主委陳清龍上月初曾透露，民眾黨在國民黨主席選舉前，只會提名現任議員的選區，展現對藍白合的誠意。得知牛煦庭今天說法後，他表示「民眾黨有自己的節奏要走，不會被動等國民黨來談合作」。
陳清龍說，宜蘭、新北、嘉義的縣市首長，會按既有步驟徵召，做好充足的選戰準備。日後如果藍白要合作，可以進行民調或是協調，在合作基礎上推出最適當、最有機會勝選的一組候選人。
至於縣市議員屬複數選舉，民眾黨陸續進入提名程序，以台中市為例，已先提名2個選區，其他選區也積極安排中，將透過選決會運作報名參選的程序。他坦言黨內很多新人躍躍欲試，甚至已起跑多時，為免因身分未明消耗過多量能，黨內會加快提名速度，下一波提名將在11月中下旬，希望能在12月底前完成所有程序。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
藍白合試金石？游盈隆直言黃國昌若戰新北 這1事「穩死」
新北市長選戰願意藍白合？黃國昌：若初選輸李四川願意退讓
挺鄭麗文「以中國人自豪」論述？最新民調超驚人：恐危及藍白合
其他人也在看
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 10 小時前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇巧慧確定出戰新北！吳子嘉預言國民黨人選「就是他」
民進黨選對會5日下午正式通過徵召新北市立法委員蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨對於新北市長人選，最有可能派出的就是台北市副市長李四川。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
笑喊幫蘇巧慧加油！李四川再談輝達 「傳月底宣布參選新北」本人鬆口了
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了已經表態的民眾黨主席黃國昌、由民進黨拍板的立委蘇巧慧之外，傳聞台北市副市長李四川將代表國民黨出戰；李四川本人也於6日受訪時強調，現階段仍以「輝達總部進駐」為首要目標，選舉的事情暫時不會多想。李四川6日出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，首先針對民進黨拍板蘇巧慧出戰新北市表態，喊話「恭喜屏東的女兒」並表示會為對......風傳媒 ・ 1 天前
段宜康為何挺馬郁雯選議員？郭正亮指看中這項特質：新潮流便偏愛此類人選
《三立新聞》前記者馬郁雯昨（4）日正式宣布爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名，並得到黨內派系新潮流前立委段宜康支持。對此，前立委郭正亮於《中天新聞》表示，馬郁雯肯定早已和新潮流談妥。郭正亮表示，馬郁雯若當選議員，將威脅到現任中正區、萬華區立法委員吳沛憶，因為馬郁雯進入台北議會後問政表現將備受矚目，「一定是另外一個簡舒培」，選後聲量將超越吳沛憶，吳......風傳媒 ・ 1 天前
美國紐約市及地方選舉：民主黨大勝背後的四大意義
民主黨大勝背後，經濟及生活成本議題再次成為選戰關鍵。此次結果也標誌著距離關鍵的中期選舉僅剩一年BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
綠議員憂高嘉瑜回鍋搶票 詹為元：去年怎不全力幫她輔選
前民進黨立委高嘉瑜近期因槓上大賣場引發關注，外界認為這是她參選2026年台北市議員的起手式，此舉讓綠營港湖區議員備感壓力，何孟樺甚至喊出「鳳凰不與雞爭食」。對此，國民黨台北市議員詹為元直言，「早知如此，何必當初」，質疑這些人為何2024年不全力輔選高嘉瑜。中天新聞網 ・ 8 小時前
2026竹山鎮長選舉 泛藍3人競逐
中選會公布明年11月28日舉行地方選舉投開票，南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、埔里鎮、中寮鄉、魚池鄉、埔里鎮、信義鄉的首長2任屆滿，等於重新洗牌，其中竹山鎮已有4人有意參選，包括縣府祕書林孟麗、議員蔡孟娥、鎮民代表會主席林賜學及下坪里長余志嘉，除林賜學為民進黨籍，其餘皆泛藍，藍營陷分裂危機，考驗整合能力。中時新聞網 ・ 1 天前
不是王世堅、林右昌！戴錫欽曝民進黨最可能派「這2人」挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026年地方大選，外界關注民進黨將派誰迎戰爭取連任的台北市長蔣萬安。對此，台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6）日表示，蔣萬安連任的機率超過5成；他也分析，民進黨最終可能派出壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或社民黨北市議員苗博雅參選的機會最高。戴錫欽今日在廣播節目《POP撞新聞》表示，雖然蔣萬安連任機率過半，但對於國民黨而言，還是必須要審......風傳媒 ・ 23 小時前
藍白怎合？ 藍營喊提31席 民眾黨吳怡萱.許甫加入戰局
2026選戰逼近，藍白積極布局北市議員人選。國民黨北市黨部主委戴錫欽，6日接受訪問就表示，國民黨2026目標就是，議會單獨過半，至少提名31席，力拚全壘打。不過民眾黨這邊，也要開疆闢土，除了現任4席議...華視 ・ 23 小時前
藍白合！戴錫欽曝「2026議員最低標」：蔣萬安沒有理由不幫民眾黨站台
台北市議長戴錫欽續任北市黨部主委，針對2026市長和議員選舉，戴錫欽今（6日）受訪時提到，這次選舉應該審慎樂觀，台北市長蔣萬安有可能要幫民眾黨議員站台，「這當然可以，但國民黨議員是否會抗議，這就是主委要協調的事情，我必須讓國民黨議員知道，藍白既然要合作，就要誠心以對，民眾黨在沒有母雞的情況下，還願意表態支持蔣萬安，蔣萬安沒有理由不幫忙站台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨高雄內參民調？ 傳賴瑞隆贏邱議瑩及林岱樺20%
民進黨即將展開嘉義縣長、台南市和高雄市長的初選，近日卻傳出一份所謂綠營內參民調引發爭議。該民調顯示立委賴瑞隆在高雄市長初選中支持度最高，依序為許智傑、林岱樺和邱議瑩，而賴瑞隆更大幅領先林岱樺和邱議瑩達20%。面對這樣的差距，不僅民進黨內部人士質疑，就連國民黨參選人柯志恩也表示不相信這份民調結果的真實性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？
蘇巧慧、黃國昌角逐新北市長！民進黨選對會5日開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長，引發關注。下屆九合一選舉將於2026年11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局六都市長選舉最佳人選。究竟哪些人被點名可能參選六都市長呢？跟著Yahoo新聞編輯室一次往下看吧！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 個月前