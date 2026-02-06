獨／世紀血案惹議！她曝林義雄至今不知情

▲《世紀血案》未取得同意拍攝惹議，對此時任林義雄秘書的監委田秋堇認為不妥，也透露至今林義雄仍不知情。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣民主史上「林家血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料拍攝前未取得林義雄與家屬同意，此外導演祖父為過去就是警總發言人，因而爆發爭議。對此當時擔任林義雄秘書的監察委員田秋堇今（6）日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，慈林基金會（由林義雄夫婦創立）非常非常驚訝，而林義雄最近身體狀況不佳，家屬也猶豫是否要告訴他。

對於《世紀血案》電影引發爭議，包括沒有取得當事人與家屬同意、導演徐琨華祖父徐梅鄰過去為警總發言人，此外演員楊小黎稱「有種福爾摩斯跟華生辦案的快感」挨轟。

廣告 廣告

當時擔任林義雄秘書的監察委員田秋堇坦言，既然他們要用林家血案當題材來拍電影，那有沒有深入去瞭解當時發生了什麼事情？又會拍出什麼樣的電影？既然對外稱以林家血案當題材拍攝，這樣適當嗎？

田秋堇也透露，慈林文教基金會對此事非常非常驚訝，也在密切關注，坦言林義雄最近身體不太好，家屬也在猶豫是否告訴他這件事情。

田秋堇說，如果電影拍的是一個編造的故事，那或許可以任由你的意志去發展劇本，但如果要跟一個曾經發生過的史實結合，最基本的暸解、求證與授權應該都要做吧？畢竟當事人都還在世。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

未經同意即翻拍！議員發起拒看《世紀血案》：不支持嗜血商品

《世紀血案》夏騰宏李千娜IG被洗版！簡嫚書被轟：人血饅頭好吃嗎

獨／《世紀血案》25萬人抵制！楊小黎吐接演原因 製作方承諾1事