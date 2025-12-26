獨／丟垃圾涉兄弟分家？事後還擋車、驗DNA 大哥：我正義人士

屏東九如鄉，這個月初，才爆發一對陳姓兄弟，疑似為了爭產，連亂丟垃圾都起爭執，事後更傳出，大哥還多次把車擋住姪子貨車的進出，甚至懷疑被弟弟家亂丟垃圾，氣到要驗DNA，但弟弟這邊也公布相關畫面，並提出反駁。

屏東九如鄉一對陳姓兄弟因母親過世後產生嚴重糾紛，從爭執丟垃圾問題演變成相互報復。（圖／TVBS）

在屏東九如鄉，一場家庭糾紛讓陳姓兄弟從親人變成仇人。事件源於11月中旬陳姓大哥的母親過世，大哥不滿弟弟照顧母親期間的表現，懷疑有不妥之處，因而在靈堂上大鬧一場，兩家人從此反目成仇。

到了12月初，情況進一步惡化。陳姓大哥發現家門口被亂丟垃圾，立即懷疑是弟弟家人為了報復所為。監視器畫面顯示，一名穿黃衣的男子拿著門口的兩包垃圾，準備丟到對面鄰居家，但被一名女子及時制止，男子才悻悻然折返回家。這名丟垃圾的男子正是陳姓大哥，而他的目標是住在附近的親姪子。

廣告 廣告

為了報復，陳姓大哥多次將黑色小客車停在路邊，阻擋姪子大貨車的進出。（圖／TVBS）

為了報復，陳姓大哥多次將黑色小客車停在路邊，阻擋姪子大貨車的進出。雖然表面上看起來沒有不妥，但實際上已經嚴重妨礙了空地上大貨車的通行。陳姓大哥甚至氣到要將垃圾送驗DNA，試圖證明垃圾是弟弟家人所丟。

然而，陳姓大哥的行為也帶來了後果。因阻擋交通，他被開罰單；而環保局則以沒有設備為由，拒絕了他要求驗DNA的請求。對於這場紛爭是否與爭產有關，雙方說法不一。陳姓大哥出面澄清，表示他是為了大家好才會「大義滅親」。

這起家庭糾紛顯示，親情一旦破裂，往往會演變成難以修復的嫌隙，讓一家人從親人變成仇人，令人惋惜。

更多 TVBS 報導

等嘸道歉！ 台南23歲清潔員今告別式 父悲曝：不敢讓嬤知道

亂丟菸蒂 拍齊「拿、丟、落」三步驟 檢舉成功

未被告知用「醜圖」 設計者嗆新北「不尊重」

丟廚餘餵犬貓「引鼠患」！ 住戶氣報警 婦挨罰喊：不敢了

