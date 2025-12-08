獨／一中商圈人行道改善 竟僅用「三角錐」護欄挨轟

施工單位只有用簡單的三角錐，圍出一個臨時人行道。（圖／東森新聞）





台中熱鬧的一中商圈外，最近在進行道路改善工程，想要優化人行道，不過就有民眾發現，舊有的人行道打掉之後，施工單位只有用簡單的三角錐，圍出一個臨時人行道，走進裡面像是走在馬路中間一樣，而且只有兩個人的寬度，附近除了商圈還有百貨跟學區，一堆人走在裡面險象環生，根本是把路人置身危險之中。

綠燈一亮汽車和機車，通通起步，但原本的人行道已經被打掉，用三角錐圍起來，行人只能走在臨時人行道，但僅兩人寬的距離，走在外側的，就得與車陣擦肩而過。

台中三民路三段正在進行人行道的改善工程，這邊鄰近台中科技大學，旁邊就是一中街，不過現在臨時的人行道，僅用三角錐簡單圍起來，而且路寬不寬，就有民眾擔心，可能會發生交通意外。

只用三角錐串起來的人行道，看起來就像走在馬路中間，汽機車呼嘯而過，行人險象環生，附近又有學區百貨加商圈，攤開地圖看，周遭就有中友百貨，台中科技大學，還有熱鬧的一中商圈，為了改善行人安全與道路品質，從五權路到太平路，全長904公尺，進行人行道拓寬，增設無障礙坡道、庇護島，號誌纜線下地，而現在施工範圍，從錦平街到育才街單向，預計一年完成全部，不過現在簡易的人行道，也讓大家抱怨連連，還有人質疑，簡直是便宜行事的作法。

民眾：「滿危險的因為跟馬路滿近的，如果要做施工這麼長時間的話，圍這樣子好像不是很OK，車輛多2個（行人）相撞，一定比較危險，行人安全啊！不然這車輛那麼多。」

不僅行人險象環生，因為進行管線地下化，封閉了一個車道，機車汽車還有公車，都得擠在同一個線道，後面全塞住，對市區交通要道來說，根本是一場惡夢。

工地主任鄭先生：「不管什麼時候，我們都有請義交在前後段做行人的指引，那我們這邊，也有在增設加強一些型鋼護欄的部分，那近期內會去做改善。」

工地主任也解釋，因為考量到三民路行人多，只能先用三角錐當作臨時護欄讓行人通行，不管有沒有施工，都會有義交來這邊指揮交通，預計在下周一會改成更堅固的護欄，不過在此之前，還得忍受一段交通黑暗期。