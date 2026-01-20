獨／中天記者林宸佑涉共諜！北檢「二度洗錢失利」好漏氣 橋檢「換這招」豪取38張搜索票奏捷

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

中天記者林宸佑（綽號馬德）捲入共諜案，1月17日遭到橋頭地院裁定羈押禁見！FTNN調查，本案原由台北地檢署（北檢）管轄，但北檢採保守攻勢，去年僅以涉犯《洗錢防制法》聲請搜索票，慘遭台北地院駁回，令負責蒐報的桃園市調處為之氣結。調查局更弦易轍，南下高雄報請橋頭地檢署（橋檢）指揮，檢察長張春暉另闢蹊徑，變更為《貪污治罪條例》偵辦，不只豪取38張搜索票，還在半小時內就壓了林宸佑等6名被告，出師大捷。

廣告 廣告

綽號「馬德」的中天新聞台記者兼主播林宸佑，近日遭高雄橋頭地方法院裁定，因涉嫌違反《國安法》及《貪污治罪條例》等罪名，聲押禁見獲准。（圖/林宸佑臉書）

據悉，桃園市調處掌握多名軍人收賄洩漏國防、軍事機密的情資，循線追查後，赫見部分洩密的嫌疑人，竟與林宸佑有金錢往來，因此懷疑林在整起共諜案中佔有關鍵角色，去年12月蒐證完畢，報請北檢指揮偵辦。北檢研判先有不明資金進入林的虛擬資產帳戶，林再以虛擬資產、匯款等方式，出金給涉洩密的軍人，全案確有可疑金流。

雖然金流脈絡與紀錄均具，且有軍人洩密的事證，但北檢勾稽案件外觀後，決定先採保守偵辦策略，第一階段暫以刑度較輕的《洗錢防制法》聲請搜索林宸佑等9名被告，未料出師未捷，北院以檢方只能證實有金錢往來，但未明確舉證涉及不法以及隱匿，以致無法達到涉犯洗錢罪的心證門檻，裁定駁回。北檢首戰吞敗後，召集內部討論，選擇維持著原本戰略方向，再次以洗錢罪聲請搜索林宸佑等人，去年底二度遭到北院駁回。

桃園市調處見辛辛苦苦蒐報的情資竟然被打槍，不願無功而返，另起爐灶，以其中一名被告的住居所在高雄為名，改報請橋頭地檢署指揮偵辦。橋檢1月12日收案，由檢察長張春暉親自緊盯主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志，並以北檢為前車之鑑，親自拍板另闢蹊徑，改以涉犯《貪污治罪條例》等罪聲請搜索票，避免重蹈覆轍。此舉果然奏效，成功說服橋院林宸佑及8名軍人涉犯行、收賄，裁准核發多達38張搜索票。

取得法院核發的搜索票後，橋檢旋於指揮桃園調處、高雄市調處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊等單位，於1月14日、15日北上緊盯林宸佑等嫌疑人的動向，精準掌握這些人都還在國內以及他們的住居處所後，16日兵分38路風塵僕僕前往搜索約談，再千里迢迢帶回高雄偵訊，訊後認林等6名被告涉犯重罪，有勾串、滅證之虞，17日向橋院聲押禁見。

有鑑於北檢兩度遭駁影響偵辦進程，橋檢本次聲押極度謹慎，不只連夜製作簡報檔，欲詳細說明林宸佑等人的金流異常，張春暉還特定指派兩名檢察官前往蒞庭，盼能說服法官准押。檢方戰戰兢兢、如履薄冰，原以為將面臨冗長的審理程序，沒想到法官在看完全案卷證後，認為金流資料充足、洩密事證亦明確，半小時就裁定等6名被告羈押禁見。

檢察官已查扣林宸佑等多名被告的手機，現正送交調查局還原，雖然多人使用有「閱後即焚」的Telegram相互聯繫，但也有許多資訊未被刪除，目前正逐一比對中。由於林宸佑主跑政治新聞，手機內有與不少政治人物的通聯，是否會爆出更驚人的案外案，待檢調抽絲剝繭釐清中。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

台美關稅拍板生技股發爐！這檔「美國藥證加持」9天喜漲52% 大江「連12紅」外資敲不停

5飆股出列！外資最寵它！ 金寶「爽嗑雙題材」5天炸噴47.8%「注意1變數」

雄檢絕招遭反殺1／司法界驚呆！雄檢狠下「封口令」對付林岱樺 「他」急召檢察長討說法

