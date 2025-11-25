獨／中島美嘉開唱插曲！場地爆「位置超賣」官方認錯道歉

日前Billboard Live TAIPEI發生位置超賣。（圖／當事民眾提供、翻攝自官方臉書）

日本歌手中島美嘉日前在台北新開幕的Billboard Live TAIPEI舉辦演唱會，卻傳出座位重複販售的糾紛，導致部分歌迷無法獲得原本購買的座位而影響觀賞體驗。事件發生在11月18日，當事人林先生抵達現場後發現自己的位置被他人佔用，等待20分鐘後才被安排入場，但座位位置已經從原本貼近舞台的區域被調整到視角較斜的位置。經過歌迷投訴後，主辦方最終承認是因預約系統異常導致部分座位重複販售，並調整補償方式為全額退費。

當事民眾林先生表示，他們有些人在開演前就接到通知位置有重複賣出的情形。他質疑主辦單位為何不事先全面徹查，，林先生描述，當天抵達現場後被告知位置被人坐走，演出即將開始卻等了整整20分鐘後才被帶進場。入座後，工作人員提出招待他吃東西作為補償，但林先生拒絕，因為這從頭到尾都不是他原本購買的位置。他強調這件事情嚴重影響了他的心情，他的訴求是希望能獲得全額退費，因為主辦方確實有超賣的情況。當下主辦方只願意退還半額，並給予Billboard的周邊禮品作為賠償。

事件發生後，中島美嘉也在社群媒體上發布了一系列現場演出的照片。與大型巡演不同，這次在Billboard Live TAIPEI的演出特別親密。當事人之所以有所執著，是因為他花費5400元購買的座位近到幾乎貼著舞台，藝人願意的話可以直接互動。然而他的位置從原本靠近舞台的區域被調整到視角較斜的位置，中間隔了不少觀眾，觀賞體驗打折扣。

事情發生後第三天，主辦方終於發表聲明，承認是因預約系統發生異常，導致部分座位在系統中重複販售，且有幾件性質相同的異常狀況。最終，主辦方決定將補償方式調整為全額退費，並再次表達深感抱歉。這個事件顯示，雖然Billboard Live TAIPEI剛開幕，許多事情還在漸漸上軌道，但從消費者立場而言，一些美好回憶一旦錯過，就再也買不回來了。

