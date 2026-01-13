​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

​【警政時報 林照東／調查報導】被視為台灣邁向未來科技關鍵的「量子電腦研究計畫」，近期在工程端引發高度關注。根據「警政時報」調查發現，一項由 中央研究院 主導、並由 群光電能科技股份有限公司 承攬的相關工程，疑似在分包比例、工程文件版本正確性及履約責任歸屬等層面，浮現多項待釐清疑點。

中央研究院南部院區2024年風光開幕，賴清德總統致詞、前副總統、現任中研院院長陳建仁到場見證；然而，鎂光燈退去後，相關工程卻接連傳出疑似分包與履約爭議，形成強烈對比。（圖／中央研究院提供）

此案牽涉國家級科研資源與高階工程技術，爭議已不僅止於單一工程糾紛，而是對公共工程監督透明度與責任制度的一次重大考驗。

疑點一： 群光電能 承攬在前 分包比例與責任主體模糊

表面上，該工程係由群光電能依法得標承攬，相關程序亦主張符合法規。然而，多名知情人士指出，實際工程現場的施作人員與作業單位，與對外所呈現的承攬主體未必完全一致。

面對外界質疑是否存在「高比例分包」情形，群光電能方面的說法，聚焦於「未構成全部轉包，依法並不違規」。

但工程界專家提醒，公共工程的核心並非僅止於「形式合法」，而在於責任是否對等。若工程款項流向、風險承擔與實際施作方出現落差，履約責任恐遭切割分散，未來一旦發生品質或安全爭議，究竟由誰負責，恐將陷入模糊地帶。

群創光電能科技股份有限公司過去於臉書宣傳參與中央研究院南部院區建置「Class 100 無塵室」與科研願景，如今對照近期浮現的工程分包與履約爭議疑雲，宣傳畫面顯得格外諷刺。（圖／翻攝群創光電能FB）

除分包爭議外，工程文件版本問題亦成為焦點。據《警政時報》掌握資料顯示，該工程曾出現數量與規格差距明顯的不同版本文件。

對此，群光電能方面說明，部分文件僅屬於內部工地會議中「工法討論」或評估選項之一，並非最終送審或實際施作內容。然而，監造與工程實務人士質疑，若僅為內部討論，為何文件格式完整、數據精確，且被留存在正式工程資料體系之中？

專家指出，文件版本若界線不清，恐不僅影響施工依據，更可能在日後驗收、責任認定甚至金流爭議中，成為關鍵導火線。

疑點三：工程款項卡關 群光電能與施作方互控

隨著工程進入後期，衝突逐漸浮上檯面。群光電能主張，部分實際施作單位工程品質不符或未完成，已依契約收回相關項目處理；但施作方則反控，追加工程早已完成，卻未被認列，導致工程款項遲遲無法結算。

雙方各執一詞，使該量子工程在「責任認定」與「計價基準」上陷入僵局。外界關切，這樣的紛爭若無第三方清楚釐清，是否將使國家級科研工程陷入「誰都說有理、卻沒人負全責」的困境。

專家警示：群光電能只是個案？科研工程恐成制度性監督死角

法界與工程專家指出，量子電腦工程具備高度專業性與國安敏感度，往往披上「科技保密」外衣，反而容易形成監督真空。即便承攬廠商主張一切符合法律最低門檻，但資訊不透明、責任切割不清，仍可能衍生「合法但不合理」的制度性風險。

專家強調，國家級科研工程在追求量子科技尖端突破的同時，工程治理的透明度與誠信，與技術本身同樣重要，否則將動搖社會對國家科研投資的信任基礎。

