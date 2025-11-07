獨／亞亞3姐妹遭逐出境「神秘中配」曾列名單！1招躲過身分曝

政治中心／巫旻璇報導

今年3月移民署調查多名曾在社群上宣揚「武統台灣」言論的中國籍配偶，當時中配網紅「亞亞」因在影片中公開鼓吹武統，遭廢止依親居留許可，並被限期離境。隨後，「小微」與「恩綺」也因在網路上發表類似言論，被移民署依規撤銷居留許可、限期出境。當時兩人得知消息後反應強烈，小微情緒崩潰，恩綺則在影片中訴苦，卻遭台灣與中國網友一面倒嘲諷，諷刺她們「桃園三結義」。不過，據了解，當時除三人之外，還有另一名中配網紅「灣灣小月」同樣被陸委會列為觀察對象。

廣告 廣告





獨／亞亞3姐妹遭逐出境「這神秘中配」曾列名單！靠1招躲過驚人身分曝光

灣灣小月當時察覺風向不對，立刻刪除先前鼓吹武統的相關影片，改走美食介紹與分享生活日常。（圖／翻攝自抖音灣灣小月）





「灣灣小月」當時風格與被驅逐的中配「恩綺」類似，會選在機車密集的橋邊進行直播，灣灣小月曾在街頭大唱「我們都是中國人」等歌曲，毫不避諱暢談武統言論，讓她在中國受到大票小粉紅喜愛與支持。知情人士向《民視新聞網》透露，當時移民署原本準備針對事件展開調查，不過「灣灣小月」察覺風向不對，立刻刪除先前鼓吹武統的相關影片，試圖避開查辦。相比亞亞、小微、恩綺等人高調挑釁、明顯踩紅線，「灣灣小月」的作風相對溫和，也因她及時「止血」，陸委會最終未對其採取處分，得以全身而退。





獨／亞亞3姐妹遭逐出境「這神秘中配」曾列名單！靠1招躲過驚人身分曝光

相比亞亞、小微、恩綺等人高調挑釁、明顯踩紅線，「灣灣小月」的作風相對溫和，也因她及時「止血」，相關單位最終未對其採取處分，得以全身而退。（圖／翻攝自抖音 灣灣小月）









然而事隔數月，「灣灣小月」又因爭議行為再度登上新聞。上月15日，她在抖音上傳一段捷運車廂影片，畫面中一名女乘客疑似被拍入鏡，上前質問「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己！」女乘客則回嗆「回你的國家」，雙方互不相讓，灣灣小月激動喊道：「自己國家都不認，真的沒見過這種人！」「我們倆現在下去找警察！」疑似因此爆發衝突。





獨／亞亞3姐妹遭逐出境「這神秘中配」曾列名單！靠1招躲過驚人身分曝光

灣灣小月在捷運上與人起口角，質問對方「自己的國家都不認」，還稱「真沒見過這種人」。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





影片曝光後，立即引發網友熱議。許多台灣網友痛批她「挑起對立、煽動仇恨」，呼籲政府應比照先前案例，將其驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑昨(6日)回應，目前相關機關已注意到事件，是否進一步處理仍待審查結果。





獨／亞亞3姐妹遭逐出境「這神秘中配」曾列名單！靠1招躲過驚人身分曝光

陸委會發言人梁文傑昨(6日)回應，目前相關機關已注意到事件，是否進一步處理仍待審查結果。（圖／民視新聞資料照）









移民署回應表示，若接獲相關機關或民眾檢舉，將依法查證，若發現有違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法令規定之情事，均依行政程序法等規定，會商陸委會等相關機關後，依法作成處置，以維護國家安全及社會安定。





原文出處：獨／亞亞3姐妹遭逐出境「這神秘中配」曾列名單！靠1招免回中國驚人身分曝

更多民視新聞報導

挖僧人心臟來續命？李連杰裸上身「被抓包貼人工皮膚」超毛畫面曝

中配「北捷大戰台灣阿姨」實戰片流出！導火線曝

中配「灣灣小月」嗆聲片遭陸委會關注？不甩風波回應9字

