獨／京站旁！ 西裝男半夜1點當街拉小提琴 住戶報案

民眾凌晨一點還在路邊拉小提琴，美妙的聲音變成噪音。（圖／翻攝自Threads＠misomiso_20）





北車京站百貨旁，有民眾凌晨一點還在路邊拉小提琴，附近住戶被吵到受不了，氣得報案。影片PO網，卻有網友歪樓「其實還不錯聽，但選錯時間了」，而知名小提琴家一聽就知道，拉的都是經典名曲，猜測當下民眾可能是在試音，不過這麼晚在路邊拉，的確會影響住戶。

超商外傳出小提琴聲，現在是凌晨一點，越拉越起勁，一夥人穿西裝沉醉在音樂裡。附近住戶卻一肚子火，認為已擾亂安寧氣得報案。員警到場，他們已經沒在拉琴，勸導後就離去。

事發就在台北車站京站旁，根據了解，當下一群朋友先到超商買酒，接著就在外頭拉起小提琴，一拉就是20分鐘。住戶氣的把影片po網，有些網友卻大歪樓，其實還不錯聽但選錯時間了，雖然很吵但這功力至少有10年，而知名小提琴家張桀瑋，一聽就知道民眾拉的一首是布魯赫《小提琴協奏曲第二樂章》，一首是經典名曲，《流浪者之歌》。

知名小提琴家張桀瑋：「那個時間如果他在一個合適的空間我覺得是ok，但是在路上不太適合，我覺得他們可能在路上試琴，會影響到別人，因為小提琴的音域算是滿高的。」

但不僅拉琴時間不宜，更擔憂下過雨的晚上，會影響小提琴。

知名小提琴家張桀瑋：「我年輕的時候大學的時候，淡水河旁邊拉一拉，它會..隔天就（修8千）琴就打開啦，拉一下下應該是還好，可是前幾天有下雨，如果碰到潮濕，（小提琴）很容易脫膠。」

這回有民眾凌晨一點開啟演奏會，就算再好聽，你不睡我要睡，對住戶來說是真的困擾。

