獨／人車爭道釀衝突！外籍男比手畫腳 車主遭咆哮指責「未禮讓」

駕駛行經無號誌路口，遭外籍男咆哮、拍車牌，指責未禮讓行人。 (圖／TVBS)

新北市新莊中正路迴龍捷運站附近的路口，因缺乏紅綠燈管制而頻頻發生人車爭道糾紛。近日一名車主在準備右轉時，遭一名外籍男子衝上前咆哮指責未禮讓行人，引發爭執。當地居民表示，該路口人車流量密集，曾發生類似衝突甚至對簿公堂，呼籲相關單位評估增設紅綠燈的必要性，以改善交通安全，避免類似事件再度發生。

一名車主日前在新北市新莊中正路迴龍捷運站附近準備右轉時，突然有一名外籍男子衝上前，對著四周比手畫腳，一邊對駕駛咆哮表達不滿，指責駕駛沒有禮讓行人。車主表示，該名外籍男子從左邊衝過來，到右側抱怨他沒有禮讓，但對方當時人是站在黃色網狀線內，還對著他的車牌號碼拍照。

經實際觀察，事發地點沒有設置紅綠燈，行人和車輛因缺乏管制而沒有互相禮讓，容易造成衝突或事故。車主認為，中間分隔島應該設置紅綠燈，讓人車可以分流，否則依然會造成人車搶道的情況。

附近居民也指出，由於中正路屬於幹道，而893巷是支道，該區域人車流量非常密集，應該設置紅綠燈來改善交通安全。里長表示，過去已接獲相關建議並請交通局會勘，但在尚未有結論前就發生了這起糾紛。

根據規定，路口增設紅綠燈需符合交通量大、肇事頻繁，或是學校、幼兒園、托兒所出入口，以及與大眾運輸路線交叉的路段等條件，才會被優先考慮設置。值得注意的是，同一路口在半年前也曾發生類似糾紛，雙方互告並鬧上法院。

在相關單位尚未做出決定前，建議人車經過類似路口時應多加觀察路況，相互禮讓，以避免發生衝突，同時也避免可能的罰則。

