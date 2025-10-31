獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害

因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。

知名網紅律師「仙塔律師」不滿媒體報導，對媒體提出刑事和民事告訴並求償75萬。（圖／資料照片）

仙塔律師30日晚間，在Threads發文表示「被以前案件的對造當事人報復造謠，這大概是史上最嚴重的律師職業傷害。」並PO出形式和民事告訴狀，對媒體提告，而且仙塔律師還選在萬聖節前夕，很應景的幽默表示「萬聖節，出來抓妖魔鬼怪。」

仙塔律師不滿媒體報導，並稱「 史上最嚴重的律師職業傷害 」，提告記者加重誹謗。（圖／當事人授權提供）

仙塔律師不滿媒體報導，提告記者，希望媒體能重視報導真實與查證責任。（圖／當事人授權提供）

據了解，仙塔律師目前已針對造謠者、撰文記者及總編輯，提起加重誹謗的刑事告訴。她也說，後續若再發現其他涉案人員，將會一併追究法律責任，此外也提起連帶求償新臺幣75萬元之精神慰撫金的民事告訴；仙塔律師強調，此次提告，訴訟目的並非金額本身，是希望提醒新聞媒體，應重視報導真實與查證責任。

仙塔律師提告媒體的文章一出，吸引不少網友留言支持，也有人認為仙塔律師以一己之力，對抗媒體集團，要勝訴不容易。仙塔律師也以「國父革命11次，我第一次」回應網友。

