獨／以歌抵債？台語歌曲創作人「傑米」跨海發聲
台語流行歌作曲家傑米，曾替知名歌手翁立友、蔡小虎寫歌，卻因為歌曲授權費，惹上官司，他首度跨海澄清，歌曲沒有販賣「版權」，只有授權「使用」，但，音樂公司負責人出庭後回應，看到同行被判刑，才驚覺不對勁，指控傑米「一歌多賣」。
音樂公司的余姓負責人表示，他在111年準備對市場發行販售歌曲時，卻發現王小姐也宣稱擁有這些歌曲的權利。余姓負責人感到無辜，因為他已經花費了1000多萬元，還需要到法院釐清事情。他解釋，當初是因為借貸關係，傑米老師將1394首歌的授權作為還債方式給他。後來他看到同行因使用傑米授權的歌曲而違反著作權法被判刑約8個月，才驚覺情況不對勁，於是對傑米提告「一物多賣兩賣」。
另一方面，提告的王姓女子主張她曾幫傑米老師還債並共同開公司，但後來發現這些擁有著作權的歌曲存在爭議。她認為自己是受害者，因此也對創作人傑米提出告訴。對此，傑米老師透過電話受訪時否認指控。他表示雖然口頭上曾討論過共組公司，但王小姐後來自行行動，甚至偽造合資協議書並私自公證。傑米強調，王小姐所說的808首讓渡或合夥都是不實的。他解釋道，著作權除非是賣斷才算讓渡，而授權並不限於只能給一個人使用。
傑米老師跨海出面澄清，否認將一首歌賣給多個人的說法。他坦承是因為投資伴唱機生意失敗才需要周轉，但強調從未「讓渡」歌曲著作權，只是給予授權使用。如今，無論是創作者、投資者還是使用者，三方都因為這些歌曲陷入互相控告的法律糾紛。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
更多 TVBS 報導
獨/光學工廠遭竊電10年！一關電「整排暗」 光學廠損失4000萬怒告12戶
獨／雙北都鬧事 71歲男鐵棍揮警 也曾揍公車司機
保全兒宿舍輕生！ 不滿變凶宅房東提告 年邁父母.公司判賠609萬
獨／來自監獄的恐嚇信 前夫嗆「讓人沒命」 獄方難管寄信內容
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 2 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 4 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 天前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前