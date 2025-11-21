獨／以歌抵債？台語歌曲創作人「傑米」跨海發聲

台語流行歌作曲家傑米，曾替知名歌手翁立友、蔡小虎寫歌，卻因為歌曲授權費，惹上官司，他首度跨海澄清，歌曲沒有販賣「版權」，只有授權「使用」，但，音樂公司負責人出庭後回應，看到同行被判刑，才驚覺不對勁，指控傑米「一歌多賣」。

音樂公司的余姓負責人表示，他在111年準備對市場發行販售歌曲時，卻發現王小姐也宣稱擁有這些歌曲的權利。余姓負責人感到無辜，因為他已經花費了1000多萬元，還需要到法院釐清事情。他解釋，當初是因為借貸關係，傑米老師將1394首歌的授權作為還債方式給他。後來他看到同行因使用傑米授權的歌曲而違反著作權法被判刑約8個月，才驚覺情況不對勁，於是對傑米提告「一物多賣兩賣」。

另一方面，提告的王姓女子主張她曾幫傑米老師還債並共同開公司，但後來發現這些擁有著作權的歌曲存在爭議。她認為自己是受害者，因此也對創作人傑米提出告訴。對此，傑米老師透過電話受訪時否認指控。他表示雖然口頭上曾討論過共組公司，但王小姐後來自行行動，甚至偽造合資協議書並私自公證。傑米強調，王小姐所說的808首讓渡或合夥都是不實的。他解釋道，著作權除非是賣斷才算讓渡，而授權並不限於只能給一個人使用。

傑米老師跨海出面澄清，否認將一首歌賣給多個人的說法。他坦承是因為投資伴唱機生意失敗才需要周轉，但強調從未「讓渡」歌曲著作權，只是給予授權使用。如今，無論是創作者、投資者還是使用者，三方都因為這些歌曲陷入互相控告的法律糾紛。

