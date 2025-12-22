獨!余家昶壯烈犧牲救眾人 30年老友眼眶泛紅

社會中心／孟嘉美、談駿豪、賴國彬 台北－桃園報導

北捷英雄余家昶，在事發當時以肉身阻擋嫌犯張文投擲汽油彈，卻遭砍傷，不幸身亡。與余家昶相識三十多年的老友，回憶起當時接獲消息，怎麼都不肯相信，在群組tag他，卻始終等不來已讀跟回應，得知余家昶真的罹難，他忍不住為好友紅了眼眶。

回想起看到新聞的當下，隨著罹難者身分曝光，從姓氏、年齡到職業，怎麼都跟認識30多年的老友余家昶，這麼像！群組TAG他，卻一直等不到已讀。這才知道，自己的學長、師父，真的在張文隨機攻擊事件中，不幸身亡。

心中感慨，故友余家昶，在北車以肉身奮力阻止張文投擲汽油彈，壯烈犧牲。林先生特地從林口北上，獻花悼念。行舉手禮，因為兩人相識於21砲指部，609營部連。身為前後任伙食兵，常常一起到市場採買，同袍情誼延續至今。個性相似的他們，在當年鄭捷事件後，曾聊到，如果自己遇上，一定會上前制止，只是沒想到諾言，在11年後，真的兌現了。

林先生特地從林口北上，獻花悼念。行舉手禮（圖／民視新聞）余家昶老友林先生：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太...，你要評估你自己的年紀了，你已經不年輕了，雖然是這樣講啦，可是還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」

秀出同袍，聚會照，眾人對鏡頭笑得燦爛。怎麼也沒想到，這竟大伙，最後一張合影。（圖／民視新聞）

秀出同袍，聚會照，眾人對鏡頭笑得燦爛。怎麼也沒想到，這竟大伙，最後一張合影。在好友心中，余家昶是個平凡的好人。今年57歲的余家昶，爸爸是職業軍人，媽媽家教嚴格，不菸不酒，婚後育有兩女，小女兒今年大學畢業。為了兼顧到台北上班跟周末回家看媽媽，選擇住在北桃園，每天通勤，沒想到卻在返家路上，遇到劫難。

余家昶勇敢行徑，不只里長感念，網友也湧進他的臉書，留言追悼。只盼英雄安息，一路好走。

