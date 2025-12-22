獨！ 余男生前證券友人赴靈堂致意 憶：他性情開朗

台北市 / 綜合報導

上週五發生的隨機攻擊案件，在台北車站遇害的57歲男子余家昶，捨命攔阻 凶 嫌，卻不幸遭攻擊喪命，而我們也了解到余家昶生前，曾經是證券公司的VIP客戶，每天笑臉迎人個性開朗；而今（22）日證券公司的同仁們，一起去余家昶的靈堂致意，也接受華視新聞的獨家專訪，他們分享關於這位英雄的點點滴滴，透過我們的報導，帶您一起來了解。

台北車站M8出口，民眾經過停下駐足擺放花束，氣球飲料零食也充斥這個角落，更有人拿起筆將所有感激化成字句，悼念在攻擊事件中不幸喪生的英雄余家昶，民眾說：「真的謝謝余大哥，就是保護，挺身而出保護大家，希望他一路好走，每天都會經過這邊，尤其那個時間點，是我跟小孩子上下班，上下學的時間，然後他拯救了我們。」

廣告 廣告

即使是擦肩而過的路人，情緒都難以平復，更何況是每天與他一同並肩作戰的同事，余家昶證券友人盧小姐說：「每個人都是很驚訝，欸，這個是家昶嗎，不會吧，真的嗎，應該不會吧。」余家昶證券友人姚小姐說：「知道的時候都起雞皮疙瘩。」余家昶證券友人盧小姐說：「一路好走，無病無痛。」

談到這位認識20年的好朋友忍不住哽咽，身為金融投資高手的余家昶，也是證券公司VIP客戶，同仁眼中的他總是笑臉迎人熱情開朗，除了操盤，他也熱愛命理與閱讀甚至愛跑咖啡廳，上週五才見面卻隨即天人永隔，甚至有位同事事發當下就在他的身旁，余家昶證券友人劉先生說：「他(余家昶)就看到他(張文)拿煙霧彈這樣，他就馬上把包包放下來，往前衝，倒下來以後，我那個同事當時候是，也是幫忙急救這樣子。」

過去熟悉的身影，如今只能到靈堂前訴說想念，22日下午，一行人也去見他最後一面，余家昶證券友人陳先生說：「(目擊同事)她那時候看起來，我感覺可能大概有兩三天沒睡覺了，那種精神狀態，就感覺她就是也是很難過，然後要去那邊(靈堂)上香。」

危急時刻挺身而出，結局卻是永遠的告別，英雄余家昶，值得被世人牢牢記住。

原始連結







更多華視新聞報導

余家昶捨身救人 8旬母流淚堅強稱「以兒為榮」

北捷英雄！ 57歲余男肉身擋張文遇害 警：只有他見義勇為

母讚長子余家昶孝順 捧25年前全家福照嘆天人隔

