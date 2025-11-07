獨／來自監獄的恐嚇信 前夫嗆「讓人沒命」 獄方難管寄信內容

新北市一名女子雖已與家暴前夫離婚，卻仍飽受恐嚇之苦。這名女子在前夫因洗錢入獄服刑後完成離婚手續，並取得女兒監護權，原以為能夠重獲平靜生活。然而，惡前夫卻從監獄中持續寄出恐嚇信，威脅要傷害她的家人，甚至聲稱自己擁有槍枝，讓她感到極度不安。由於現行規定保障受刑人人權，監獄人員僅能檢查信件是否夾帶違禁品，無法審查信件內容，使得這類恐嚇行為有機可趁。

女控前夫屢從獄中寄信恐嚇。（圖／TVBS）

這名新北市女子與莊姓前夫婚後育有一女，但婚姻生活充滿陰霾。前夫不僅欠債、不斷外遇，還會對女兒施暴。前年，前夫因洗錢罪入獄服刑，女子隨即向法院申請離婚，並成功取得女兒監護權。她原本以為噩夢已經結束，但前夫卻多次從監獄寄出恐嚇信，信中寫道要家人「做好心理準備」，還聲稱自己有槍，充滿威脅性的內容讓她感到恐懼。受害女子表示，每次收到這些信件都會心生害怕，因為非常擔心前夫會危害她的家人。前夫在信中揚言出獄後會找她家人麻煩，甚至揚言要殺人，讓她寢食難安。更糟的是，由於前夫在外欠債，她的家門口還曾被人砸雞蛋、貼上借錢對話和證件影本，生活處境十分艱難。

根據現行規定，受刑人在監獄中可以通過書信方式與外界親友聯繫。過去監所人員可以檢查書信內容，但現在考量人權因素，只能初步檢查是否夾帶違禁品，無法審查內容本身。受刑人寄信頻率依照累進處遇等級有所不同：第4級受刑人每週可寄一次信，第3級可寄1至2次，第2級每3天可寄一次，而第1級或不適用累進處遇的受刑人則沒有次數限制。若受刑人寄信恐嚇他人，將依規定受到懲處，這可能會影響其假釋機會。而被害人則可以向警方報案提告，或聲請保護令，以避免對方刑期結束後前來尋仇。對於面臨家暴問題的民眾，可撥打113或110尋求協助。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

