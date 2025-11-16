台中有一名17歲少年酒駕騎機車，醉到自摔，過程中他多次想把機車牽起來，但就是牽不起來，反覆倒地，看了好氣又好笑，甚至他最後乾脆在路中睡著，至少6分鐘以上，就怕有危險，民眾幫忙報警，而他酒測值0.68毫克，被依公共危險罪函送，還將面臨6000元以上24000元以下罰款，機車也要吊扣牌照一個月，家長更需陪同參加道安講習。

獨／倒了又倒！少年騎車醉倒路中 車倒「他還當躺地騎士」。(圖／TVBS)

這名少年騎機車時因醉酒而自摔倒地，卻仍試圖站起來。他在路邊小解後，搖晃回到機車旁想要騎車回家，但因醉酒無法順利操作機車，甚至多次跌倒。最後，少年乾脆躺在路中央睡著了。

醉少年馬路睡6分 被警拍醒狂吐「無照酒駕」函送。(圖／TVBS)

目擊民眾表示，少年看起來醉酒路倒，不只是單純躺著，還「倒了又倒，倒了又倒」，至少重複三次。更令人擔心的是，少年躺在路中央呼呼大睡至少6分鐘以上，若後方來車沒看到可能會發生危險，因此立即報警求助。

警方抵達現場後，蹲在少年旁邊拍他試圖喚醒他。少年驚醒後第一反應是嘔吐，警察不得不閃到一邊等他完成「發聲練習」。隨後少年被送上救護車就醫治療，警方事後到醫院進行酒測，結果顯示酒測值高達0.68毫克。

少年酒駕路倒睡馬路 酒測0.68毫克遭重罰。(圖／TVBS)

霧峰分局國光派出所副所長林辰陽表示，這名少年涉及酒駕，將以公共危險罪函送。此外，由於少年無照駕駛，將收到6000元以上24000元以下的罰單。而機車登記在家人名下，車輛將被吊扣牌照一個月。不僅如此，未來少年的家長還需帶著他一起參加道安講習。

