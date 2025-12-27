獨／假的！ 盜帳號傳「馬斯克送2500美金」推文 小心更大陷阱

詐團利用馬斯克X平台的截圖貼文進行詐騙。（圖／東森新聞）





名人馬斯克也成為詐騙集團利用的目標。有民眾帳號遭盜用後，發現詐團廣傳馬斯克X平台的截圖貼文給親友，表示加密貨幣賭場開設，用戶到網站註冊就能拿2500元美金還能提領，事後驚覺這是詐騙，比對真人馬斯克，詐團的帳號不只頭像一樣。也有藍勾勾認證，資安專家表示，名人詐騙案並非首例，建議民眾要多方查證。

X社群平台用戶名稱，用英文寫上ELON MUSK，他是美國企業家馬斯克，有官方認證的藍勾勾，追蹤人數達2億多人，置頂貼文寫上，為了慶祝剛開設的加密貨幣賭場，用戶按照步驟註冊後，就能拿2500元美金，這其實是新形態的詐騙手法。

帳號遭盜民眾黃先生：「我的帳號怎麼有人用一個很奇怪的圖片，別人的圖片，然後發給所有的人，馬斯克這麼有名，他不太可能會去經營一個什麼博弈的網站。」

對比馬斯克的X平台都有藍勾勾，頭像一模一樣，追蹤數落差不大，但根本沒有這篇置頂貼文。

《EBC 東森新聞》實際註冊網站RIZWEX.COM，真的拿到2500元美金，有各種遊戲可以體驗，不只能儲值還能提款，但小心裡頭暗藏風險。進到網站裡面，可以看到美金剩2496元，因為剛剛玩了一個遊戲少4塊錢，但現在要把錢提出來，要輸入信用卡名稱、卡號，還有提領金額，一旦你按下提領鍵，就可能遭到詐騙。

事實上早在11月，就有外媒報導，以馬斯克名義架設的網站是詐騙，比對同一篇貼文內容，卻更換不同網站名稱繼續行騙。

台科大資安中心主任查士朝：「這個網站是真的是有這個網站，但是實際上內容是假的，其實應該不是馬斯克自己架的，另外有人架了一個網站，把馬斯克的資料去做複製，你在提款的過程裡面，就會遭受到一些後續詐騙的情形。」

過去帳號被盜，親友多被各種名義成為個案受害者，現在詐團還結合博弈網站，濫用名人宣傳，廣傳假截圖以假亂真，讓更多人受害，輕則帳號外流，重則錢財全流光。