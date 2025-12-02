台中一名女駕駛在等紅燈時，驚見陌生男子突然打開後車廂爬進車內，還不斷對她微笑，讓她驚恐不已！女駕駛機警開車到五金行求助，在店員與廠商的介入下，男子才肯離開。警方表示，此行為可能觸犯刑法強制罪，最高可處3年以下有期徒刑或9000元以下罰鍰。提醒民眾停車時務必留意周遭環境，確保自身安全。

獨／停紅燈突被「陌生男」闖上車！女駕駛遭微笑緊盯嚇壞。

台中一名女性駕駛在停等紅燈時，經歷了驚悚一幕，一名陌生男子竟突然打開她的後車廂爬進車內，並微笑緊盯著她。這名女駕駛保持冷靜，立即將車開往附近五金行尋求協助，在店員與廠商介入並表示要報警後，男子才願意離開。事件發生在12月1號上午10時30分，台中大里與霧峰交界處。雖然轄區警方未接獲報案，但表示此類行為可能觸犯刑法強制罪，最高可處3年以下有期徒刑或9000元以下罰鍰。

獨／女駕駛停紅燈 突被「陌生男」闖上車。

這起事件中，女駕駛停等紅燈時，一名陌生男子趁她不注意，打開未上鎖的後車廂爬進車內，不斷對她微笑，令她感到恐懼。女駕駛隨即將車開往原先計畫前往的五金行尋求幫助。五金行店員表示，當時男子不願離開車輛，直到他們找來一名男性廠商協助，並威脅要報警，男子才願意下車。

獨／女駕駛停紅燈 突被「陌生男」闖上車。

據了解，這名爬上車的男子姓陳，59歲，並非街友，但與親友大多沒有來往。他曾被強制就醫，但病況未達住院程度，也有不少人曾目擊他在街頭對著空氣說話。

事後，這名女駕駛請朋友將自己的遭遇發布在網路上，提醒其他人在停車時要留意周遭環境，確保安全。

獨／女駕駛停紅燈 突被「陌生男」闖上車。

轄區警方表示，雖然他們沒有接獲相關報案，但解釋道，即使男子上車後並未進行暴力或脅迫行為，這樣的行為仍可能構成犯案未遂，觸犯刑法強制罪。依法，此罪可處3年以下有期徒刑或9000元以下罰鍰。

