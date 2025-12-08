獨／停車場「限高」參考用！？ 反光鏡還低20cm害車慘刮傷

車身高度是符合停車場限高，卻撞上反光鏡。（圖／東森新聞）





有車主日前到長安國小停車場停車，沒想到離場時，竟然撞上閘門旁的「反光鏡」。讓他不能理解的是，明明自己車身高度是符合停車場限高，怎麼還會撞上？而《EBC東森新聞》實際重回現場，用尺一量，這才發現反光鏡的最低高度，竟然低於限高20公分。對此停管處也表示有設計上的問題，會全額賠償。

踩下油門準備離場，不過都還沒到感應區，駕駛卻緊急剎車，小跑步走到車側，果真代誌大條，眼看好幾道刮痕，車主的心在淌血，實在好無奈，都要離開停車場了卻撞到它。

《EBC東森新聞》實際回到當時車主他所停放的位置，就在長安國小停車場，他當時離場時到底撞到反光鏡，整個後頭明顯的凹陷，而現在還沒拆除，不過已經貼上小心碰撞的公告。

受害車主：「我已經查好說，這個停車場其實限高是2米1，我的車輛其實只有2米06，我在入場的時候，其實完全沒有撞到任何東西，那我不知道為什麼我在出場的時候，我正常行駛於這車道上面，我居然會突然間撞到一面鏡子。」

實際現場一量，這才發現反光鏡所設置的高度最低位置，落在1.9米，另外就寬度來說，雖然來到2.2米，但是看看反光鏡明顯突出車道約莫25公分，以駕駛開的廂型車1.9米，根本無法閃。

從現場觀察其他設置的反光鏡，最低高度甚至落在1米7。

停管處：「看起來確實是比限高來的低，而且它有點突出車道範圍的部分，去看了監視器影像之後，發現跟車主來講，並沒有直接的關係。」

停管處坦言是設計上有問題，會立刻拆除並負起賠償責任，但停車限高只是參考用嗎？像是消防設備告示牌等，到底高度要多高多低，設計上也有眉角。

開發公司營運部經理蘇憲偉（非當事）：「一般來說我們（停車場）限高，一定會多預留5到10公分，即便我寫的是1米8，但我場內其實大概最低點，有到185（公分）甚至到190（公分）。」

然而自己開的車車高多少，該怎麼算才對專家這樣說。

汽車達人矮豆哥：「基本上原廠範圍出來的零件（鯊魚鰭天線等），它都會含在這車高裡面。」

但要注意若自己有加裝車頂架，別忘記這車高，就得再加上去，避免出現誤差。

