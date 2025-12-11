獨／偷抓「解鎖訊號」能變偷車神器？專家揭真相：很難

許多民眾都喜歡使用keyless，因為相當方便。（圖／東森新聞）





智慧型keyless免鑰匙系統越來越普及，但坊間卻流傳，只要拿著「訊號攔截器」靠近車子，就可以複製序號，無鑰匙偷走車。但專家否認真實性，訊號並沒有這麼容易被讀取，就連要做出一支keyless，都需要匹配儀器及連結車上的防盜系統，才有辦法成功複製車鑰匙。

現在許多民眾都喜歡使用keyless，因為相當方便，只要一按按鈕就可以解鎖車子。不過現在有謠言傳出，只要有訊號攔截器在車輛的周圍，就可以抄走訊號，複製鑰匙、偷竊車子，《EBC東森新聞》實際向專家求證。

晶片鑰匙老闆老麥：「我們台灣沒有這種技術，如果真的有這樣子，那世界不就亂了嗎？」

keyless是透過無線訊號就可以解鎖的智能鑰匙，但要真得做出一把，首先必須使用專業的汽車鑰匙匹配儀，連上車輛的防盜電腦，也就是插入OBD2介面，過程繁複 ，還須進入許多設定頁面，才能開始操作複製密碼。

晶片鑰匙老闆老麥：「都是滾動碼的資料在產生的，我每發射一次，再下一次又發射，同樣的一次的訊號，它是不一樣的，所以要截取到一個訊號，是有難度的。」

坊間謠傳，只要抓準車門解鎖的那一剎那，就偵測到訊號，做出無鑰匙開門，等於是偷車神器，真有這種神秘儀器嗎？專家表示 ，這類技術門檻極高，而且屬於違法行為，台灣目前沒有聽說過這樣的案例。

晶片鑰匙老闆老麥：「沒有人會做這種違法的事，划不來，但是這個真實性，我覺得對我們來講，真的沒有這麼簡單。」

另外keyless之間也無法互相複製，一定要跟車輛本身才能匹配，畢竟現在都是動輒上百萬的名車，有一定程度的防盜系統。因此民眾不必過度擔心車子的無線訊號會被隨意掃走，而遭偷竊，保護好自己的鑰匙，就不怕愛車被偷。

