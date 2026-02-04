獨／傅崐萁修國籍法 幫李貞秀解套2關鍵

▲民眾黨新科立委李貞秀因具有中國籍配偶身分，遭綠營質疑違法就職。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院第五會期報告，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委，藍白反嗆是刻意刁難。事實上，國民黨立院團總召傅崐萁去年11月就曾領銜提案修《國籍法》，要為此解套，不過提案後院會要付委，卻遭民進黨提出復議，等於遭凍結，新會期是否還要力推此案，連署人之一的國民黨立委陳玉珍說，黨內會再好好討論。

傅崐萁提案修《國籍法》，在第一條增訂，「本法對大陸地區人民之適用，依《憲法增修條文》第十一條及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》之特別規定。大陸地區人民依法取得臺灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定。」

傅崐萁在修法解釋說，透過本次修正，可避免實務上將《兩岸人民關係條例》特別法與《國籍法》混同適用，確保大陸地區人民參政資格的適法基礎更為明確，並維持整體法律體系之協調與一致。修法後可望為李貞秀等從政的中國籍配偶解套。

不過傅崐萁提案，雖院會決議付委審查，遭民進黨提出復議，也就是仍卡在院會，無法付委。過去院會慣例，朝野會針對多數遭復議的議案，找時間表決處理，若表決通過，就仍可以付委審查。但該案迄今仍在「復議」階段。

不具名藍委透露，國民黨主席鄭麗文高調宣布今年上半年要與中國國家主席習近平見面，副主席蕭旭岑也率團訪問中國，年底有選舉，現在台灣社會是否對於與中國密切接觸，是支持或反對，還有待觀察，民選政治人物有選票壓力，暫時都還不敢像鄭麗文那樣，與中國太靠近。

該藍委說，另一方面，藍白合過去雖有良好默契，但現在民眾黨團總召換人，未來如何合作，還需要重新建立互信基礎，要幫李貞秀解套，民眾黨也可以自己提，國民黨不能一頭熱提案修法，否則恐先傷了自己，坐實「親中」說法。

藍委總結，新會期都還沒開議，這麼敏感的議題，黨內還需要開黨團大會討論、凝聚共識，因此該案是否要解凍「復議」狀態，或甚至是否要納入本會期的重點法案，都還要繼續溝通。

