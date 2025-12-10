獨／傳因校安與接棒問題心灰意冷 竹縣教育局長楊郡慈卸任倒數周五辦茶會

新竹縣教育局長楊郡慈（前排左）傳出將卸任局長一職，右為縣長楊文科。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

新竹縣立中小學校長群組10日晚間傳出一則消息，預告12日將舉行2025學年度臨時校長會議，訊息並直指教育局長楊郡慈卸任，消息一出震驚各界。知情人士指出，由於縣府傾全力支持副縣長陳見賢接棒縣長，加上竹縣近期不少學校校園事件屢躍媒體版面，令楊郡慈深感倦勤，選擇求去。

新竹縣校長群組10日晚間流傳教育局長楊郡慈將卸任的消息。（圖／讀者提供）

10日晚間新竹縣校長群組傳出消息並標註全體成員，直指12日上午10點在新竹縣體育場大型會議室將召開臨時校長會議，並註記「局長即將卸任，感謝校長們一直以來的支持和協助，請校長們踴躍出席」，消息一出讓新竹縣家長與教育界人士議論紛紛。

知情人士透露，由於新竹縣基礎建設發展長期失衡，在竹科人口紅利帶來出生率暴增之下，校園建設一直跟不上腳步，而縣內公眾交通不便更讓不少學生直呼上個學難如登天，楊郡慈自2018年上任教育處長與後頭升格的教育局長壓力都不小，另外像竹苗區會考「三級分」等落點爭議問題讓竹縣不少家長直問責。

該人士續指，楊郡慈儘管執掌教育主管機關評價正反不一，但新竹縣長楊文科始終對楊郡慈非常提攜，不少公眾場合都與之同框，公務出訪也常隨行，甚或被傳言是提拔接任縣長的重點明日之星。然而，近日在新竹縣副縣長陳見賢整合縣議長張鎮榮、副議長王炳漢與多名跨黨派議員喊出接棒2026縣長後，縣府內部已有共識在公務之餘全力支持陳見賢，讓楊郡慈認為大勢已去。

更有甚者，近期新竹縣一所學校因教師與學生在半個月內接連墜樓身亡，更讓新竹縣教壇瀰漫低氣壓，該人士直指這讓楊郡慈相當灰心沮喪，決心回歸家長團體身分，預計年底結束短短7年公僕生涯，楊文科也已經同意。據了解，局長人選可能由縣府參議李國祿暫時兼代。

縣府教育局發言人林益洲對此消息未接電話，截稿前暫無回音。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

