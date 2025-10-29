獨／億萬豪宅停車場爆鬥毆 呂秀蓮鄰居遭勒脖
記者凌毓鈞、蔡効儀／新北報導
前副總統呂秀蓮居住新北市林口區的上億豪宅，停車場爆出鬥毆糾紛。一名住戶當時臨停在地下室，疑似擋到承包商，住戶不滿被瞪了一眼，雙方爆發口角，過程中住戶遭對方勒脖子攻擊，頭著地腦震盪送醫。
住戶和工程人員在豪宅社區停車場爆發口角，一名女子隔在中間要勸架，但依舊擋不住雙方怒火。口角衝突變鬥毆，後面突然跑出一名男子從背後突襲，勒脖再把人撂倒，造成住戶頭部著地，全身傷。頭部紅腫濺血，被檢查出有輕微腦震盪，身上更是有不少傷痕，氣得報警提告。
受害民眾父親謝先生：「暴戾之氣會如此之重，動手勒脖的那位，他還跟我解釋說，他沒有動手只是在勸架，試圖把他們拉開，可是那影片很清楚的，他就是衝過來直接鎖喉，直接把他扳倒在地。」
衝突地點就位在林口區這處豪宅「世界首席」，其實這裡也是前副總統呂秀蓮的住家，如果從高處看的話，可以遠眺觀音山。
當時呂秀蓮一舉買下雙併的2戶，都附帶4個大車位，立委洪孟楷也是鄰居，沒想到豪宅停車場變成鬥毆現場。事發在21日下午，當時承包商剛進行完風管工程準備離開社區，住戶臨停疑似擋到出入口，不滿被承包商瞪下車理論，結果慘遭勒脖攻擊。
受害民眾父親謝先生：「他做風管的工程，類似排煙系統的，完全沒有（道歉），就連他們公司也是撇清責任，他就說他們是發包的公司，所以他們管不著。」
林口分局文林派出所所長羅偉哲：「停車問題衍生的肢體衝突，那後續的話，雙方驗傷之後，也有到所提出相關告訴。」
實際求證發包的公司，截稿前沒有回應，動手的工程人員恐怕沒想到，上班賺錢卻衍生出糾紛，還槓上呂秀蓮的豪宅鄰居。雙方互告將對簿公堂。
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了
兒忘記沖馬桶！母一看嚇壞 送醫查出「一家三口患罕病」
退休金存到2665萬才夠？求職網揭存到「這樣」已夠
美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。中時新聞網 ・ 1 小時前
鏡觀／只想持盈保泰的盧秀燕
台中市長盧秀燕喜歡在鏡頭前微笑，凡是她出面的場合，我們都可以看到穿著白襯衫的她，展現親切的微笑。鏡週刊Mirror Media ・ 35 分鐘前
佯租國有地詐千萬 軍官遭判15年
前陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，被控私刻長官印章、偽造文件出租眷地，或佯稱小額工程需保證金，共詐1003萬餘元。2020年案發後逃往菲律賓，今年3月被押解返台受審，桃園地院29日依14個貪汙罪重判李男徒刑15年，褫奪公權3年，可上訴。中時新聞網 ・ 1 小時前
花蓮王遭張峻踹桌 3Q：重建座談≠傅窩house！補槍1句..
論壇中心/綜合報導花蓮立委傅崐萁舉辦「光復重建座談」卻傳出會議僅邀請部分村長、鄉民代表，有不少災民被擋在議場外，議長張峻踢館踹桌子大罵「為什麼不通知」，傅崐萁則回嗆「黑道，現行犯，抓起來」，場面混亂。立院榮譽顧問陳柏惟在《台灣向前行》節目中表示，有些人是用道理在說政治、「有些人先站在政治立場上說道理」，狠酸傅崐萁「說誰黑道？是在自我介紹嗎？」民視 ・ 41 分鐘前
盧媽媽「賣廚餘」發大財？施志昌爆：一年「8位數」！
論壇中心/綜合報導台中梧棲爆發非洲豬瘟、豬場清消後仍驗出病毒，同時間市府被發現「還在上網公告、標售廚餘」。民進黨台中市議員施志昌在《台灣向前行》節目中痛批，盧秀燕市府在爆發爭議後急下架網頁「沒有最離譜、只有更離譜」，據他調出的資料顯示，廚餘標案一年高達「八位數」，但最大的問題還是在盧市府的監管不作為。民視 ・ 35 分鐘前
命中大紅大紫高低起伏不斷！坣娜32年前曾遇死劫「奇蹟生還」
歌聲穿透力強、辨識度相當高的名歌手坣娜，驚傳因為紅斑性狼瘡病逝，樂壇從此少了一個經典好聲音，翻開她的人生在歌壇、戲劇圈都有代表作，還曾經在32歲那年遇到重大死劫，最後宛如不死鳥般奇蹟生還。中天新聞網 ・ 6 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。民視 ・ 6 小時前
惡鄰綁匪藏狗洞／幼童回家離奇失蹤2天後成焦屍！ 綁匪竟是對門鄰居
27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。鏡週刊Mirror Media ・ 34 分鐘前
一早5筆錢連發！199萬人領錢「1.9萬元入帳」 明還有6筆補助
勞動部勞工保險局行事曆顯示，10月共發放多筆款項，今（30）日發放勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案），符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
燕子口堰塞湖成功引流！從溢流撤離到度過洪峰…「蒂芬妮藍」湖水沒了，農業部還原驚心動魄半小時
花蓮縣的太魯閣燕子口堰塞湖，雖然湖面散發著夢幻的「蒂芬妮藍」，但也對下游造成嚴重的威脅。所幸在經過13天監控、疏散與處置後，農業部周三(10/29)宣布，經過降挖與引流作業，成功解除燕子口堰塞湖壩體的危機。 農業部林業及自然保育署花蓮分署，還原近半小時25分鐘的驚心動魄拆彈過程。 10/29上午11時25分，施工人員發現燕子口堰塞湖溢流水量增大，壩體開始出現沖刷跡象，現場人員與下游緊急撤離；11時30分，沖刷加劇、壩體逐步潰散。 接著來到11時40分，壩體幾已完全沖毀，絕大多數水體傾瀉進立霧溪下游；11時50分，下游最大洪峰出現，橋墩水位約上升2公尺。 洪峰過後，堰塞湖水位下降至原河道水位，僅少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但已無致災風險。今周刊 ・ 1 小時前
影/坣娜認「愛情應越陳越香」交往男友27年 甜嫁百億富商尪圓夢
台灣女歌手坣娜驚傳紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，享年59歲。她與前男友交往27年後分手，之後嫁給猶太裔美籍富商，她曾透露愛情應該像老酒「越陳越香」，不該因為變成家人就淡去。中天新聞網 ・ 10 小時前
中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
論壇中心／郭芳瑜報導台中非洲豬瘟疫調隔了七天終於出爐，市府推說是因為豬農疫調不精確，但最新疫調查出，養豬協會在10月11日即通報動保處，說有20豬隻死亡。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前告訴大家的是10月14日動保處有去關心，結果隔了這麼多天的正式版本又往前推三天。民視 ・ 32 分鐘前
MLB／大谷翔平恐沒機會揮棒！藍鳥教頭：把他球棒拿走
MLB／大谷翔平恐沒機會揮棒！藍鳥教頭：把他球棒拿走EBC東森新聞 ・ 20 小時前
川普放行晶片銷中、海外總部選址定案大利多 輝達股價大漲市值破5兆美元
受惠於人工智慧（AI）產業持續火熱，美國總統川普29日透露將允許輝達出售先進Blackwell晶片給中國，以及海外總部選址定案，輝達股價29日在美股那斯達克盤前就大漲，開盤後股價大漲逾3%，市值突破5兆美元，成為全球第一個市值破5兆美元的企業。太報 ・ 1 小時前
日月光218元天價、京元電亮燈207元，全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局：不愧AI教主
AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」 這也讓輝達股價週二(10/28)大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。 此外，黃仁勳也公開點名感謝台積電(2330)、鴻海(2317)與日月光(3711)，帶動週三(10/29)日月光盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同時同屬封測廠的京元電子(2449)也衝至207元漲停價。 知名分析師陸行之發文表示，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin銷量在2025/2026年將達0.5兆美元，明顯高於市場預期，讓他不禁表示：「教主不愧是AI教主」。今周刊 ・ 1 小時前
聯準會降息1碼，即將結束量化緊縮！這次罕見「鷹鴿雙飛」，出現2張不同意票
美國聯準會（Fed）於台灣時間週四（30日）凌晨2時宣布降息1碼，將基準利率調降至3.75％～4％區間，同時宣布將於12月1日結束量化緊縮，會議結果大致符合市場預期，股市行情短線波動不大，美債殖利率持續上行。值得注意的是，這次決議共有2人投下不同意票，包括鷹派的堪薩斯聯準銀行主席施密德反對降息，支持維持利率不變；另一位則是被視為美國總統川普人馬的聯準會理事米......風傳媒 ・ 1 小時前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 14 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前