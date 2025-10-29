獨／億萬豪宅停車場爆鬥毆 呂秀蓮鄰居遭勒脖

記者凌毓鈞、蔡効儀／新北報導

前副總統呂秀蓮居住新北市林口區的上億豪宅，停車場爆出鬥毆糾紛。一名住戶當時臨停在地下室，疑似擋到承包商，住戶不滿被瞪了一眼，雙方爆發口角，過程中住戶遭對方勒脖子攻擊，頭著地腦震盪送醫。

林口一處上億豪宅停車場，爆出鬥毆糾紛。

住戶和工程人員在豪宅社區停車場爆發口角，一名女子隔在中間要勸架，但依舊擋不住雙方怒火。口角衝突變鬥毆，後面突然跑出一名男子從背後突襲，勒脖再把人撂倒，造成住戶頭部著地，全身傷。頭部紅腫濺血，被檢查出有輕微腦震盪，身上更是有不少傷痕，氣得報警提告。

廣告 廣告

住戶遭勒脖，頭著地腦震盪。

受害民眾父親謝先生：「暴戾之氣會如此之重，動手勒脖的那位，他還跟我解釋說，他沒有動手只是在勸架，試圖把他們拉開，可是那影片很清楚的，他就是衝過來直接鎖喉，直接把他扳倒在地。」

衝突地點就位在林口區這處豪宅「世界首席」，其實這裡也是前副總統呂秀蓮的住家，如果從高處看的話，可以遠眺觀音山。

也是前副總統呂秀蓮的住家。

當時呂秀蓮一舉買下雙併的2戶，都附帶4個大車位，立委洪孟楷也是鄰居，沒想到豪宅停車場變成鬥毆現場。事發在21日下午，當時承包商剛進行完風管工程準備離開社區，住戶臨停疑似擋到出入口，不滿被承包商瞪下車理論，結果慘遭勒脖攻擊。

住戶疑似臨停擋到出入口，不滿被承包商瞪下車理論。

受害民眾父親謝先生：「他做風管的工程，類似排煙系統的，完全沒有（道歉），就連他們公司也是撇清責任，他就說他們是發包的公司，所以他們管不著。」

林口分局文林派出所所長羅偉哲：「停車問題衍生的肢體衝突，那後續的話，雙方驗傷之後，也有到所提出相關告訴。」

實際求證發包的公司，截稿前沒有回應，動手的工程人員恐怕沒想到，上班賺錢卻衍生出糾紛，還槓上呂秀蓮的豪宅鄰居。雙方互告將對簿公堂。



更多三立新聞網報導

傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它

9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了

兒忘記沖馬桶！母一看嚇壞 送醫查出「一家三口患罕病」

退休金存到2665萬才夠？求職網揭存到「這樣」已夠

