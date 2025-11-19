光學廠遭竊電10年損失4000萬！業者自家電源一關，周圍店家全暗，驚覺有異。台電人員查訪2次都難確認電力被偷接位置，原來區域多為違建，僅2個門牌，電線卻錯綜複雜。業者已向周邊12戶工廠及房東提告竊盜罪，求償鉅額損失。此案凸顯違建共用電表的管理漏洞，竊電行為對受害企業造成巨大經濟損失！

獨/光學工廠遭竊電10年！一關電「整排暗」 光學廠損失4000萬怒告12戶。(圖／TVBS)

台中沙鹿一間光學廠遭竊電長達10年，導致業者損失高達4000萬元。光學廠陳姓老闆今年7月發現電費突然飆升至85萬元，自家電源一關，周圍整排店家竟然跟著變暗，才驚覺有異。這處區域多為違建，僅有兩個門牌，電線錯綜複雜，連台電人員查訪兩次都無法確認竊電來源。陳姓老闆已完成蒐證，向周邊12戶工廠及房東提告竊盜罪，並要求賠償10年來的損失。

廣告 廣告

光學廠電費飆85萬驚見「偷電線」 拆除後月省30萬老闆傻眼。(圖／TVBS)

台中沙鹿一間光學廠長期遭竊電，直到今年7月電費突破85萬元，才引起老闆的高度關注。經過三個月的調查，光學廠陳姓老闆終於拆除了所有「偷電線」，電費因此大幅下降30萬元。陳姓老闆表示，他們在8月份已經拆除總電源開關上20條非自用接電線，但電費仍維持在70幾萬元。直到上個月底，他巧遇幫房東處理水電的人員，確認完全沒有接電後，10月份的電費才真正大幅下降。

陳姓老闆提到，即使拆掉電線後，隔月電費並未立即降至預期的水平，這讓他持續懷疑仍有電力被竊取，但由於線路複雜，他無法確定電力被接到哪裡。根據了解，這個區域的房東和工廠加起來僅有2個門牌，其餘工廠建物都是違建，導致多戶共用電表，電線錯綜複雜。加上建築物緊密相連，外部無法看出線路走向，連台電人員前來查訪兩次，都無法確認電力被偷接的具體位置。

電費突飆85萬！老闆關電 整排店家暗了。(圖／TVBS)

為了證明自己的損失，陳姓老闆將工廠近10年每個月的用電量全部換算成電費並整理成表，估算10年累積損失接近4000萬元。他強調，公司開始營運至今的所有總電數和金額都已記錄在表上。陳姓老闆表示，他的律師將提出告訴並要求賠償。他最初發現被竊電的契機，是在關閉自家電源後，發現周圍整排店家一起變暗，才驚覺自己可能「當了十年冤大頭幫別人繳電費」。

現在，陳姓老闆已經完成所有證據蒐集，正式向周邊12戶工廠包括房東提告竊盜罪，並求償4000萬元損失。這起案件揭露了工業區違建共用電表所帶來的管理漏洞，也凸顯了竊電行為對受害企業造成的巨大經濟損失。

更多 TVBS 報導

上期繳85萬元電費不忍了！工廠老闆怒拆不明電線

獨立電表控用電！北漂族面臨電價調漲 公電費用隨之上漲惹關注

獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳

怎又來一位？外送員「先取餐再轉單」吞餐點 店家氣壞報警

