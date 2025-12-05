獨／兩大包垃圾丟家門口！ 竟扯出兄弟分家搞報復
屏東九如發生有姪子控訴伯父亂丟垃圾，沒想到竟然扯出是親兄弟疑似因為分家產鬧不愉快搞報復，但雙方目前各說各話，不過針對伯父亂丟垃圾，環保局確定要開罰。
監視器畫面清楚記錄了整個過程：一名身穿藍色上衣的男子將兩大包垃圾丟在民宅門口，隨後更將垃圾袋扯開，造成滿地垃圾後離開現場。據了解，這起事件發生在屏東九如鄉，時間是3日清晨6點多。當事人家屬表示，這名丟垃圾的男子正是當事人父親的親兄弟。
事件背後隱藏著更深的家庭矛盾。約20天前，兩兄弟的母親過世，兩人疑似因母親後事安排和分家產等問題產生嚴重爭執，差點大打出手，情況嚴重到需要警方到場處理。然而，被指控亂丟垃圾的伯父出面為自己辯解，聲稱是對方先丟垃圾在前，自己才氣憤地將垃圾丟回去作為反擊。
當事人在電話訪問中表達了不同的說法，使得事件真相更加模糊。目前雙方對於垃圾的來源各執一詞，無法確定誰在說實話。更令人擔憂的是，這對兄弟不僅為了財產分配鬧得不愉快，甚至對母親的死因產生懷疑。
九如分駐所長邵軾傑表示，由於家屬對死因有疑義，警方已依規定報請屏東地方檢察署進行司法相驗，以釐清死因。雖然目前無法得知兩兄弟各分到多少家產，也無法確定垃圾的真正來源，但監視器已清楚記錄下伯父亂丟垃圾的行為，環保局已確定將對其開罰6000元。
