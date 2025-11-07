獨／公務員「佐佐木」判刑4個月 士檢已上訴 12萬交保又犯案
日本岩手縣公務員佐佐木在台灣因偷拍女性裙底而遭判刑4個月，士林地檢署認為刑度過輕已提起上訴。此案引發廣泛關注，岩手縣政府曾派代表來台90度鞠躬道歉。佐佐木於6月在捷運中山站犯案後交保12萬元，被限制住居台北市一間旅館並限制出境出海8個月，但令人震驚的是，他在服刑前又再度犯下偷拍罪行，可能因此無法立即返回日本。
這名日本公務員今年6月在台北市捷運中山站搭乘手扶梯時，看見前方女子穿著短裙，竟然使用GoPro攝影機偷拍裙底，當場被發現偷拍證據。此事件甚至驚動日本官員，岩手縣政府派出兩名代表來台灣90度鞠躬道歉，引發台日兩地熱烈討論。佐佐木於6月8日犯案當天就被收押，隔月14日被起訴，22日以12萬元交保，並被限制住居、出境、出海8個月。7月29日法院判處他4個月徒刑，但沒想到事隔四個月，他竟再次涉嫌偷拍被捕。
非當事律師李育昇表示，這位外籍人士再次偷拍被捕後，檢察官可能會對他再次作出限制出境出海的處分。因此即便前案刑期執行完畢，但因為新案件仍在審理中，他仍然無法出境。佐佐木必須等到新的案件有結果並執行完畢，才可能有機會離開台灣。令人不解的是，佐佐木雖已被限制行動範圍，卻似乎沒有記取教訓，更在判刑確定後再次偷拍被抓。這段限制住居的空檔時間原本是為了防止他逃離出境，卻反而將他留在台灣，讓他有再次犯案的機會。
