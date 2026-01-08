獨／公布最終日內參民調曝光！賴瑞隆暫領先

▲綠營內部最後一波民調，由「山水民意研究股份有限公司」執行。（圖／翻攝自民主進步黨YT）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選最後一週，該黨中央黨部中執會已於7日正式公告，自明（9）日凌晨起，各參選者不得對外發布民調及候選人各平台廣告宣傳，以維持選務秩序與公平性。

「NOWNEWS今日新聞」記者獨家掌握，在封關規範生效前，應為綠營內部最後一波內參民調，由「山水民意研究股份有限公司」執行。結果顯示，無論在「政黨對比」、「黨內互比」二項指標上，立委賴瑞隆均排名第一，呈現初選前最新的選情走勢與基層意向。

▲ 此次調查是由成立將近30年的「山水民意研究股份有限公司」執行，調查時間為2026年1月5日至6日。（圖／翻攝自山水民調）

在「政黨對比」中，若民進黨由賴瑞隆出戰對上柯志恩，賴瑞隆獲得52.8%、柯志恩28.8%；而邱議瑩則為52.1%對上柯志恩27.7%；許智傑則為50.1%對柯志恩28.5%；林岱樺則為48.4%對上柯志恩25.3%。

從該項民調數據來看，綠營四位立委在對比式下都能勝過柯志恩，其中賴瑞隆民調支持度最高；若依照民進黨直轄市長的初選辦法，最終民調第一的參選人將獲得提名權。

在黨內互比題型「在民進黨四人中，最希望哪一位擔任市長？」的調查結果為：賴瑞隆27.2%、林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%、許智傑8.4%。由賴瑞隆居首，大幅領先其他參選人；而林岱樺次之，邱議瑩第三，許智傑第四。進一步觀察政黨傾向，無論是民進黨支持者、無政黨傾向者的支持度亦由賴瑞隆居冠。

據了解，民進黨中央黨部預計於1月12日至17日間，經抽籤擇定任一日作為正式民調日程，並由黨中央登記在案之民調機構依規定程序執行。民進黨自2008年後採行全民調以來，對民意調查機構採取高標準審查，從樣本結構、抽樣方法到題目設計與品質控管均有嚴格要求，以降低機構效應並提升可比較性。

此次調查是由成立將近30年的「山水民意研究股份有限公司」執行，訪問地區為高雄市，訪問對象為設籍該區20歲以上成年人。調查時間為2026年1月5日至6日，採分層隨機抽樣方式進行住宅電話訪問，有效樣本共1221人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.8個百分點，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。調查內容針對高雄市長的支持度等進行交叉詢問。

