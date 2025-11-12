獨！冬山鄉直擊「泡水用餐」 原是村長忙救災將就吃飯

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭冬山鄉昨(11)日晚間因為暴雨淹水，水深一度到成年人的小腿，有民眾拍下，父母雙腳泡在水裡吃飯，網友驚呼實在太淡定了！華視新聞獨家帶您來看背後的暖心故事，原來吃飯的男子，是冬山村村長林松輝，他一發現淹水，馬上出門勘災、載沙包，提醒村民移車，直到深夜才回家，然後吃點東西填飽肚子，這樣才有力氣繼續忙碌，村長說，既然擔任這個職務，就該以村民優先，這一切都談不上辛苦。

大水淹進民宅，家具電器全泡水，外頭馬路也變成小河，但拍攝者一回頭，只見自己的爸爸媽媽，不顧雙腳泡在水裡淡定吃飯，水深達到小腿肚，但男子邊吃邊講電話，女子也腳踩在水中走來走去，PO文的人還說爸媽怎麼有點可愛，這一幕讓網友驚呼，坐在水裡吃實在太淡定，也有人說真的是吃飯皇帝大，什麼事情都不能阻止吃飯，而這位「淡定伯」，其實是宜蘭冬山村村長林松輝。

記者林淳霈說：「他其實是外出勘災完之後，到了晚上10點，11點，回到家吃冷冷的飯。」冬山村長林松輝說：「那天一聽到消息，我就出去載沙包，然後通知他們，回來發現我有點餓ㄟ...就吃一下。」宜蘭冬山鄉，11日因暴雨水淹成災，林松輝一發現淹水跡象，立刻出門勘災救援，忙到深夜才回家，心繫村民的他吃飯當下，連雨衣都來不及脫。

冬山村長林松輝說：「跟人家拿錢就是要做人家的事情，對不對，不然人家選給你要幹嘛，肚子餓了可以吃，可以坐就好，那個水到這裡耶。」林松輝綽號木瓜村長，已經擔任三屆村長，還有30年的義消經歷，同時他也經營機車行，村民的泡水機車需要修繕，他也不遺餘力。

冬山村長林松輝說：「機車都泡水，今天早上去幫他們載回來整理。」淹水中淡定吃飯，是迫於無奈也是處變不驚，更是村長用心守護村民的溫暖體現，冬山村長林松輝說：「當了村長應該做的，要村民優先啦。」

