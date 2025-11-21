獨／別人匯錯款卻提「侵占」索討！ 當事人怒：過錯要我承擔

有民眾因對方匯錯款，雙方在溝通過程中未能達成共識，對方便急著提出告訴。（圖／TVBS）

桃園一位民眾，八月初把兩萬塊，不小心匯到了嘉義縣布袋農會，一位朱女士的戶頭，由於存摺超過25年沒用早就遺失，加上當事人住在台東成功，因此要求對方支付相關交通費，回到布袋農會從新申辦，沒想到對方不但拒絕，還直接提告侵占，讓朱女士及家人氣炸了。

有民眾因對方匯錯款，雙方在溝通過程中未能達成共識，對方便急著提出告訴。（圖／TVBS）

朱女士上個月才剛摔斷腿，卻在這個月收到桃園警方通知，有人提告她侵占，讓她和家人都感到憤怒與委屈。事件源於一名桃園民眾在8月透過銀行將2萬元錯誤地匯入朱女士在嘉義布袋農會的帳戶，發現錯誤後請農會通知朱女士返還。朱女士女兒表示，她們感到非常冤枉和莫名其妙，因為對方不願支付交通費用，不承擔自己的責任，反而要求她們承擔並提出告訴。

廣告 廣告

現年60多歲的朱女士早年在嘉義布袋生活，曾在當地農會開戶，但25年前搬到台東成功後，當初的存摺和卡片早已遺失。若要處理匯款返還事宜，朱女士必須返回布袋農會重新申辦相關手續。然而，雙方在溝通過程中未能達成共識，對方便急著提出告訴。

朱女士上個月才剛摔斷腿，卻在這個月收到桃園警方通知，有人提告她侵占。（圖／TVBS）

從台東成功到嘉義布袋往返約650公里，若包車來回費用需1萬6千元，時間將近半天；若搭乘大眾運輸，費用約4千元但需耗時近一天。朱女士索取4千元交通費被拒絕，加上從未與對方直接接觸，以及最近摔斷腿的情況，導致整起事件一再延宕。

非當事律師林岡輝表示，只有將錯誤匯入的款項花用掉才可能構成侵占罪，如果未花用，構成侵占罪的機率不高。他解釋，對方提告侵占可能難以成立，若透過民事不當得利途徑處理，仍需協調細節。最理想的解決方式是匯款民眾主動前往台東協調，確認非詐騙案後，雙方再協議返還方式，才能圓滿解決此事。

更多 TVBS 報導

婦開車「油門誤當煞車」 連環撞進服飾店玻璃門全碎

別繳錢！勞保局點4工會列黑名單 暫拒給付

掏空遠航35億 前董座張綱維二審維持14年重刑

早有侵占前科稱 「想變好人」店東慘賠300萬

