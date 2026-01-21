獨／別光看神人爬！台北101垂直馬拉松日期曝光 5月9日換你挑戰2046階

財經中心／師瑞德報導

台北101是極限運動者嚮往的天堂，不只外牆有美國「無繩索之神」霍諾德即將在本週六上演赤手攻頂的驚天一爬，大樓內部行之有年的「垂直馬拉松」更是數千名平民百姓挑戰自我的終極試煉場。雖然今年度官方尚未正式發布賽事資訊，但根據國際權威機構「世界高塔競速協會」（TWA）最新釋出的2026年度巡迴賽行事曆顯示，今年的台北101垂直馬拉松預定將於5月9日（週六）震撼登場。

TWA行事曆露餡 台北101官方尚未證實

想挑戰「2046階」的登高勇者們，請先把這一天空下來。根據TWA官網資料，今年的「Taipei 101 Run Up」不僅被列入賽程，更屬於積分高達200分的重要賽事。不過參賽者仍需留意，儘管國際協會已列出排程，但正確詳細的舉辦日期、報名時間與參賽組別，最終仍須以台北101官方公告為主。這項賽事背後的TWA（Towerrunning World Association）是真正的國際認證組織，負責核定全球高塔賽事的難度與積分，台北101曾被其評為最高難度等級，吸引全球頂尖選手來台爭取積分。

報名秒殺手慢無 魔王關卡「101咳」

別以為爬樓梯枯燥乏味沒人氣，這項賽事可是著名的「手慢無」。過往經驗顯示，個人組名額經常在報名系統開放的瞬間就遭到秒殺，激烈程度絲毫不輸熱門演唱會搶票。這項挑戰需從1樓大廳一路攻頂至91樓觀景台，垂直高度約390公尺，總計2046階。

不同於平民路跑，這是高強度的無氧運動，參賽者最大的敵人往往不是腿部乳酸，而是獨特的「101咳」。由於梯間屬於密閉空間，仰賴中央空調換氣，高樓層空氣極度乾燥且帶有粉塵，許多跑者過半程後喉嚨會產生強烈燒灼感，甚至嚐到血腥味，這才是對心肺耐力的極致考驗。

澳洲選手神紀錄 高懸20年無人能破

回顧賽史，台北101垂直馬拉松最驚人的紀錄皆發生在2005年首屆。當時澳洲選手Paul Crake創下的10分29秒，以及奧地利選手Andrea Mayr寫下的12分38秒神級紀錄，因難度極高，至今高懸20年仍無人能撼動，成為該賽事最為人津津樂道的傳奇障礙。除了菁英選手競速，賽事後來也發展出企業團體組、消防負重組與自我挑戰組，讓這項高強度運動成為全民參與的年度盛會。

全台登高賽點將 新光始祖、85大樓成絕響

除了台北101獨領風騷，盤點台灣北中南的登高賽事，位於台北車站前的新光摩天大樓堪稱始祖，自1994年開辦以來歷史最悠久，雖然高度僅約200公尺、1006階，難度約為101的一半，但親民性質與公益色彩濃厚，近年已轉為不定期舉辦，最近一次大規模賽事是在2023年復辦的第40屆。至於南台灣的高雄85大樓，雖曾是台灣第一高樓，但僅在2003年舉辦過唯一一次大型公開賽後便成絕響；台南香格里拉飯店的府城登高賽目前也處於停辦狀態。想體驗垂直極限的民眾，務必密切鎖定台北101的官方消息，以免錯失一年一度的攻頂機會。

獨家曝光！國際權威TWA行事曆洩天機，2026台北101垂直馬拉松預定5月9日登場。這項挑戰需攀爬2046階，難度極高常引發「101咳」，名額往往秒殺。雖台北101官方尚未證實，但想挑戰極限者務必鎖定消息，以免錯失這場一年一度的垂直試煉。（圖／記者師瑞德攝影）

