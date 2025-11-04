獨／前同事埋伏超商外攻擊！送貨員遭噴辣椒水還拿開山刀 只因這句話懷恨

超商送貨員遭前同事埋伏，當街持辣椒水、棍棒攻擊。 (圖／TVBS)

一名送貨員在新北市蘆洲遭到前同事暴力攻擊的事件引起關注。這起事件中，40歲連姓男子因過去職場糾紛懷恨在心，特意埋伏在蘆洲分局附近的超商門口，手持辣椒水、球棒及開山刀攻擊36歲鄭姓送貨員。雖然鄭姓送貨員僅受輕傷並已對連姓男子提告，但因雙方關係不符合保護令或跟騷法的適用條件，受害者自保選擇有限，只能考慮請公司協助更換送貨路線以避免類似事件再次發生。

這起暴力事件發生在新北市蘆洲分局附近的超商門口，周圍環境為住宅區和國小，當時兩人在馬路邊激烈打鬥，嚇壞了附近居民。事件起因是40歲連姓男子與36歲鄭姓送貨員之間的舊怨。連姓男子在與鄭姓送貨員共事期間，曾因手傷表示無法搬重物，但鄭姓送貨員回應「那又怎樣」，還向公司反映連姓男子不適合該工作。

連姓男子離職後對此事越想越生氣，決定尋仇報復。他熟知鄭姓送貨員的送貨路線，於是提前在超商門口埋伏，等待對方出現。當鄭姓送貨員前來超商送貨時，連姓男子立即衝出騎樓，拿起辣椒水朝對方狂噴數次，接著又拿出球棒和開山刀攻擊。在衝突過程中，球棒被鄭姓送貨員搶走並反擊，兩人隨即在馬路邊展開激烈打鬥。

幸運的是，鄭姓送貨員傷勢不重，事後已對連姓男子提告傷害，連姓男子也因此被判刑。然而，鄭姓送貨員的送貨動線已被對方掌握，仍擔心對方會再度尋仇。律師劉奕伶表示，由於雙方只是前同事關係，不符合聲請保護令的家庭成員條件，也不符合跟騷保護法中與性或性別有關的要求，因此法律保護選項有限。

劉奕伶建議，若被害人懷疑有被跟蹤的情形，仍應留意自身安全。在這種情況下，被前同事跟蹤埋伏時，受害者可能只能請公司協助更換送貨路線，以避免再次遭遇類似危險。然而，這次鄭姓送貨員出門送貨時，完全沒想到前同事會在路上等著他，導致無法事先防範此次攻擊事件的發生。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

