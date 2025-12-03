獨／剛清運完 清潔員回收車開出巷 遭騎士狠砸窗

清潔員開車視角曝，窄巷違停釀執勤困難。（圖／TVBS）

清潔隊員執勤時常面臨挑戰！日前一名駕駛開資源回收車遭騎士衝撞，對方竟不滿拍打擋風玻璃，造成損壞，不只如此隊員也需要開進窄巷循線清運，但卻常常卡關，遇上民眾亂停車或會車的情況，增加值勤困難。

一輛資源回收車正從巷子駛出準備轉彎時，突然遭遇一對雙載騎士搖晃騎來，當場發生碰撞。男騎士破口大罵，甚至用力拍打車輛擋風玻璃，導致玻璃瞬間碎裂成蜘蛛網狀。這起事件凸顯了清潔隊員在執勤時可能面臨的突發狀況與危險。

新北市環保局環境庶務科秘書戴詩珣解釋，垃圾車在執行勤務時，其臨時停車和停車地點不受一般停車法規的限制。她進一步表示，每台巡線垃圾車上都裝有車機，讓民眾可以查詢垃圾車到達收運點的時間，而環保局內部每月也會檢討清潔隊的準點率和提早離站率。

清潔隊員的工作挑戰不僅如此，從他們的駕駛視角可見，當垃圾車開進小巷時，常因兩側停滿住戶的車輛而必須左閃右閃，幾乎沒有通行空間，駕駛只能慢慢踩油門，勉強通過，實在進退兩難。以新北市板橋民權路的窄巷為例，只要有車輛違停，垃圾車就會無法通過。甚至在遇到會車的情況時，垃圾車還必須倒車禮讓，這都增加了執勤的困難度。新北市長期以來主要採用循線收運方式，輔以定點收運。截至今年，環保局已經改善了11處危險收運點。

新北市環保局板橋區清潔隊領班林文正表示，他們只能等待民眾把車移走後，才能繼續垃圾清運的勤務。如果車輛無法移動，垃圾車就無法通過，只能停在巷弄口，引導民眾到巷口丟棄垃圾。每一名清潔隊員都在承擔風險，盡可能開進窄巷，為的是讓民眾丟垃圾時能少走幾步路。他們希望大家能多一份同理心，不要因為一時方便就亂停車，影響垃圾清運的正常進行。

