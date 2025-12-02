獨/「創意私房」黃子佼用和解躲牢獄！律師曝算盤有風險

藝人黃子佼持有2341部兒少性影像,一審判8月徒刑併科罰金10萬元。上訴後與37名被害人和解賠償完畢,高院改依違反個資法判1年3月徒刑、緩刑4年,需服180小時義務勞務及參加3場法治教育。此判決引發譁然,但律師指出黃子佼並非完全沒事。

黃子佼因持有未成年性影像一審被判刑8月，二審因與被害人全數和解，被判緩刑，引發各界譁然。（圖／資料照片）

律師丘瀚文在臉書上發文指出，黃子佼「完全沒有沒事」，他進一步說明原因，「因為黃子佼身上不是只有一個案件，他現在的緩刑案，只是其一，而在緩刑期間，只要再被法院判處6個月以上有期徒刑」，緩刑就會被撤銷，這是《刑法》第75條明文規定。」

丘瀚文說，黃子佼只要再被判 6 個月以上，緩刑直接爆掉。尤其黃子佼被判緩刑當天，新北地檢署在同一天，就依《刑法》肇事逃逸罪起訴黃子佼，因為黃子佼在今年8月時，在新北市三重區開車與機車發生碰撞，他卻未下車察看倒地受傷，反而開車離開，涉嫌肇逃。丘瀚文指出​，《刑法》185-4肇事逃逸罪​，法定刑正好是6個月以上、5年以下有期徒刑，「意思相當明確」，只要法官正常量刑，未給予《刑法》第59條「酌減其刑」，判下去超過6個月，緩刑直接撤銷，而黃子佼就會從「黃先生」立刻變成監獄的「黃同學」。

丘瀚文律師認為黃子佼判緩刑，並非「完全沒事」，且入獄機率不小。（圖／翻攝丘瀚文律師臉書）

因此丘瀚文律師認為，現在網路上很多人不滿，怎麼這樣就放他走！我心裡只有，才怪勒，大概快變身黃同學了，好嗎。」丘瀚文表示緩刑不等於沒事，更大膽預測，黃入獄風險不小！最後丘律師也呼籲，「責怪受害者，只會讓創傷再來一次。他們也沒有義務要滿足其他人莫名來的正義感與好奇心。」而且受害者「選擇和解、拿錢、遠離傷痛，好好生活，這是非常實際、理性、也完全正當的決定。」

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

