獨／劣跡警昔「翹班簽賭」離職 改名重考再爆涉詐

記者凌毓鈞、吳允芊、鄭翔仁、李昇峰／台北報導

這兩名被指控詐騙遭起訴的男子，分別是現職及離職員警，本該正義保護百姓的人民保母，卻淪為詐騙嫌疑犯！更誇張的是，這名藍姓員警，其實早有多次不良行為，包含翹班簽賭、欠債等，過去兩度登上新聞版面，但他卻疑似「鑽漏洞」，在免職前離職再重考，回到警界後再度出包，對此警政署強調，會落實汰劣機制。

藍姓員警還在投注站玩賓果。

穿著黑色外套男子在投注站大玩賓果遊戲，但當時他的身分是新北市警局少年隊的藍姓偵查佐，11年前他被抓包翹班簽賭欠錢賴賬，濫用警權威脅店家，當時為了避風頭離職，但沒過多久竟又重考回歸警界，但不變的是多年來依然是脫序行為不斷。

廣告 廣告

記者：「藍姓員警在外積欠龐大債務，他回歸警職後，曾待過台北市刑大及中山分局，但又在2019年的時候，被建商踢爆上酒店欠錢不還，但讓外界質疑的是，儘管醜聞纏身，他依然能若無其事從警，甚至調任到桃園市龜山分局警備隊。」

藍姓員警連改兩次本名，疑似想抹去黑歷史重考後，回到台北再擔任基層員警，但卻又傳出他在外積欠鉅額債務「超過2400萬」，又涉詐欺遭到起訴。

藍姓員警還改過兩次名。

知情人士：「比較有狀況的是，他因為可能錢不夠用，會跟同事問能不能借錢，據他當事人說法是投資失利。」

藍姓員警與曾為警職的曾姓實習檢察事務官，多年前在中正一分局任職時結識，沒想到人民保母竟狼狽為奸，涉嫌詐騙老百姓。

投訴人委任律師林傳源：「利用你的法律的專業，一直來告，告了好幾條，那現在是他告的部分全部都不起訴了，他就姿態很高啊，甚至跟我當事人講說，民事的他們都贏了。」

警政署回應。

藍姓員警劣跡斑斑，卻都未被免職汰除，這回又出事，警界風紀監督機制也被質疑出現破口，對此警政署回應，目前也已要求桃園市警局從嚴究責，將他列為重點汰除對象，並強調今年6月已新增制度，針對「涉刑事訴訟」曾任警職離職後，考取特考及其他高關懷等3類人員，加強督考落實汰劣機制亡羊補牢，要避免這款一再違法亂紀的劣質警察，繼續敗壞警界形象與風氣。

更多三立新聞網報導

獨家／「現職警、實習檢」涉設局詐身障男 遭起訴求重刑

南迴搞軌案李泰安出獄！泰安休息站變雜貨店 李雙全兒已是警察

竹東老師上月墜樓亡！時隔17天…「同校國3生」也墜落不治 校方證實

繳回1.2億拚交保敗陣！三地總裁鍾嘉村移審仍「有逃亡之虞」裁定延押

