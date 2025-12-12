獨！助理費案「工會被摸頭」 這陣營助理私下找民進黨？

論壇中心/綜合報導

「助理費除罪化」引爆反彈，助理工會今天聲稱與藍委陳玉珍達成3點共識，卻遭媒體爆料「助理工會早在會前就擬好三點聲明，部分工會幹部與立委互利共生、和年輕助理嚴重脫節，無法真正代表基層助理的心聲」。對此，同樣也是公費助理的周軒痛批「工會被摸頭」，民進黨台北市議員林延鳳猜測，這會不會根本就是「演一場戲」？





周軒在《台灣向前行》節目中痛批，跟陳玉珍達成共識的助理工會幹部「就是被摸頭、根本就是簽和平協議」，很快地整個行動「會被賣掉」。

周軒也證實，國民黨委員辦公室的確有風聲，藍委在打聽連署名單，國民黨團「氣氛非常肅殺」，因為真的有傳出要點名是哪些助理簽連署、哪些助理出來抗議。周軒更獨家揭露「民進黨委員還有接受到民眾黨的助理跑來簽連署」「因為在白營不敢簽，跑來民進黨辦公室簽」。

林延鳳也指出，多數助理工會的幹部其實都是國民黨的，會不會都是一場戲？協商之前早就講好了，今天只是一個過場，卻犧牲多數助理的權益，若將來陳玉珍翻臉不認人硬過法案，這些助理不就等於「被賣了還要幫老闆數鈔票嗎」？對他們情何以堪？

林延鳳直指，即使是台北市長蔣萬安也反對陳玉珍的版本，國民黨到底在堅持什麼？不過，當場要求打電話跟傅崐萁和陳玉珍反映時，卻反嗆說「那妳也打給卓榮泰」。林延鳳無奈表示，蔣萬安根本問Ａ答Ｂ，就像放羊的孩子一樣，在質詢臺上公開承諾會溝通，但被要求要有明確作為時又不敢回答，「國民黨都喜歡講空話」，做表面工夫。

