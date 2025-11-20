獨／勞動契約蓋「律師章」難辨真假 正規應為篆體、直式文字

律師章出現在勞動契約上的情況十分罕見，近期一名律師遭人私刻印章並冒名為法律顧問，引發關注。此事件中，被害人收到的勞動契約上赫然出現法律顧問蓋章，而專家指出派遣工與派遣公司簽約時有律師在場的情況極為少見。被冒用名義的律師已經提告偽造文書，並提醒民眾真正的律師章必須包含「律師」兩字，且通常是篆體直式向下的文字，而非橫式標楷體，以此作為辨識真偽的依據。

趙國涵律師控遭私刻印章冒名法律顧問。（圖／TVBS）

從表面上看，被害人收到的勞動契約內容難以發現異狀，直到檢視最後簽名蓋章處，才發現出現了人資主管、外務部經理以及法律顧問的欄位。中華民國人力仲介協會常務監事廖浩彬表示，派遣公司與求職者簽訂的契約通常包含試用期、契約時間、工作地點等項目，一般來說，除非公司本身設有法務部門，否則很少會有律師隨時準備蓋章。

趙國涵表示，真正的律師章蓋在法律顧問證書上時會有些許模糊，且律師章一定會有「律師」兩個字，不會只有名字。當他發現自己被私刻印章並冒名為法律顧問時感到震驚，擔心因此成為共犯。他還指出該契約其他地方也有明顯破綻，例如甲方公司雖有統一編號和負責人資訊，卻未提供公司地址，這點相當可疑。趙國涵擔心這不是第一次被冒名，已經提告偽造文書。由於印章店家沒有強制要求顧客出示證件的規定，難以防止公務人員或律師名義被盜用的情況發生。這起事件提醒大家在簽署重要文件時需特別留意各項細節，確保文件的真實性與合法性。

