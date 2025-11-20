獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

勞動部一紙關心律師工作量的公文讓司法界哭笑不得。（圖／讀者提供）

勞動部日前發文司法院和法務部，希望要求所屬法官和檢察官安排庭期時，不要過度密集以免律師過勞。上述公文在法官和檢察官群組瘋傳，讓司法官們覺得不可思議。有法官表示，司法院和法務部並非律師的雇主，法官和檢察官為保障民眾訴訟權益，安排適當庭期讓案子順利進行，至於律師們合理的工作量應該是律師事務所老闆和法扶基金會負責人的責任。

有檢察官指出，從勞動部公文內容來看，應該是法律扶助基金會發函要求勞動部幫忙發文，而勞動部也照辦，希望司法院和法務部要求法官和檢察官安排庭期時，要能顧及律師身心健康及合理工時。這位檢察官表示，現在詐欺案件這麼多，檢警都忙得人仰馬翻，勞動部怎麼不發文給法務部，要求檢警不要一直抓壞人，以免支援檢警辦案的檢察署和法院職員嚴重過勞？

還有法官認為，受僱律師出庭多寡是律師事務所老闆和法扶基金會指派律師的問題，關司法院和法務部甚麼事？勞動部乾脆去指責台電不應該24小時供電，害得員工需要全天候輪班，有時電力出問題，台電員工還要加班徹夜搶修，讓大家有電可用，難道勞動部這也要限制？

另有檢察官認為，法扶基金會能否代表律師界也有問題，法扶由司法院編列預算補助，幾乎沒有自行籌款的能力，完全靠人民的納稅錢來養，現在卻嫌檢察署和法院的庭期太密，害所屬律師過勞，究竟是法扶失能，還是司法院沒有善盡監督管理之責，替人民看好荷包，還害法扶的律師這麼累？

勞動部公文指出，「法律服務業僱用之律師」為適用勞動基準法之工作者，並經本部公告核定為勞動基準法第84條之1之工作者，得由勞雇雙方另行約定工作時間等，並報請當地主管機關核備。現行實務上，部分地方勞工行政主管機關針對該等工作者訂有工時審查基準，以臺北市政府為例，每日正常工時不得超過10小時，連同延長工時，1日不得超過12小時；每月正常工作時間連同延長工時不得超過288小時。

經會商法務部意見，律師執行業務有需配合司法機關案件進行，或於假日、夜間陪同偵訊、或配合國民參與審判密集開庭，其業務執行之工時有逾每日12小時以上之可能。

公文最後寫道：為維護受僱律師之身心健康，爰請各級法院、檢察署及相關司法機關於安排庭期時，應考量律師之合理工作時間，避免因過度密集開庭致生過勞情形，並使律師事務所及法律扶助機構得適時調整受僱律師之案件工作量。

