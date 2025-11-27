獨／勞動部又爆霸凌！孕婦員工壓力大吃藥安胎
勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌，長達近一年之久。這起事件發生在勞發署北分署長謝宜容霸凌公務員輕生案後，引起社會關注。受害員工表示，除了請假被刁難外，還被主管在會議上暗示、造謠其「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償，使事件更加複雜。
這位女性員工在接受採訪時，手部動作顯得徬徨不安。她表示，前主管會在會議上暗示並向其他同事渲染說她「擺爛、不做事、很難管教」，導致她和其他受害者被同事孤立。此外，主管還會刁難她們的請假申請，拖延許久才審核通過。當時她正在懷孕期間，甚至需要服用安胎藥臥床休息，卻仍遭受言語和關係霸凌。
這名女性員工是在看到謝宜容霸凌案後，才勇於站出來投訴。她指控前主管在她請產假期間，成立了一個不包含她在內的新工作群組。直到她提出霸凌申訴後才被加入群組，但主管隨後又以「這是朋友群」為由將她踢出。今年，霸凌案雖然確定成立，但她的噩夢尚未結束。
前主管疑似因不滿被申訴，在離職後不僅對投訴人提出違反個資法的訴訟，還對曾被霸凌而離職、後來出面作證的員工提告損害賠償，共計23萬元。受害員工透露，有位作證的同事因此事件出現「壓力性失聰」症狀，即使只是接聽電話都會感到壓力倍增，直到離職後身體狀況才有所好轉。
據了解，27日這天，前主管與作證證人進行調解，但雙方未能達成共識。三方原本都是同事，如今因霸凌案撕破臉，最終選擇透過司法途徑解決爭端。被指控的前主管截至報導截稿前，對於電話和訊息均未回應。
