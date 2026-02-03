獨／北市17歲少女遭絞碎機奪命 離譜雇主竟沒幫投保

北市萬華日前發生17歲少女遭絞碎機奪命的工安意外，雇主不僅違反職安法外，現在更被查出並未替少女投保勞健保。（圖／翻攝畫面）





家住新北的17歲葉姓少女，上週六（31日）於台北漁產旁的資源回收廠時，因未將絞碎機關閉，就清理機械上的殘膠，過程中遭捲入慘死，警方已將劉姓負責人依過失致死和違反職安法等函送地檢署偵辦，只是現在劉姓雇主又被查出，並未替葉姓少女投保勞健保，這部分也將被移請勞保局、健保署裁罰。

上週六17歲葉姓少女原本曾因身體不是前往就醫，但最後又回到工作崗位，傍晚葉姓少女正在進行絞碎機殘膠移除工作，但卻因為機器未停止運轉，少女就捲入慘死，事發當時劉姓雇主和女友也在場，聽聞聲響後跑去查看，但為時已晚。

廣告 廣告

事發後北市勞檢處調查後，認定雇主以違反職業安全衛生設施規則第77條：「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」還有職安法第6條第1項第1款規定，因葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，即5年以下有期徒刑、拘役或科或併科150萬元以下罰金。

另雇主使未成年葉女從事危險性工作，違反職安法第29條第1項第6款：「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」規定，亦構成違反職安法第41條之刑事責任，即3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

據了解，葉姓少女到該處工作已有8個月之久，經查雇主並未替葉姓少女投保勞健保，這部分北市府也將移請勞保局和健保處裁罰。

更多東森新聞報導

聯發科前營運長轉戰慧榮 尾牙疑伸鹹豬手！遭停職

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

快訊／北市某大學驚傳墜樓！傷者送醫搶救中

