獨／北捷台北車站大改造！黑白灰冷色系動線更清晰 民眾讚嘆：像大阪車站

台北車站匯流三鐵的北捷紅線大廳，最近悄悄換上「新皮膚」。（圖／TVBS）

台北車站作為全台最繁忙的交通樞紐，近期北捷紅線大廳進行了全面升級改造，以黑、灰、白為主的冷色系視覺，營造出更乾淨俐落的環境。這項耗資1.7億元的工程從去年11月開始，至今年12月完工，改變包括拆除玻璃圍欄、採用模組化設計整合各種功能設施、更換地面材質及提升照明亮度等。許多民眾對改造後的空間感到驚喜，表示動線更明確、視覺更簡潔，甚至有人形容「彷彿置身日本大阪車站」。

台北車站匯流三鐵的北捷紅線大廳，最近悄悄換上「新皮膚」。（圖／TVBS）

台北車站匯集了台鐵、高鐵與捷運三鐵人流，其中北捷紅線台北車站地下三樓每天人潮非常龐大，單日僅三個閘門就有17萬5000人次使用。捷運公司表示，由於白天必須維持旅客正常通行，工程團隊只能利用離峰時間進行施工，工程挑戰相當大。

台灣設計研究院表示，改造前的車站柱體多、設施分散，容易造成視覺混亂。因此他們提出「收納盒」的設計概念，將服務設施集中並搭配發光區塊，讓重要資訊一目了然。同時，採用低彩度基調的設計能更好地凸顯指標與服務功能，避免環境視覺被分散。

北捷台北車站的面板、指標，大部分電子化，字體也有放大，讓標示更加清楚。（圖／TVBS）

這次改造還將地面全面汰換，從原本30×30公分、接縫較大的剛石磚，改為更大塊60×60公分、接縫更細的石英磚，讓行李箱、嬰兒車與輪椅推行更加平穩，大幅提高了安全性。此外，條燈與板燈的增設也提升了整體亮度，使整個空間更為明亮且現代化。

北捷表示，未來將持續盤點其他重點車站，逐步導入系統化、模組化的設計，打造更舒適的通勤環境，讓每天行經台北車站的旅客都能享受更清楚、更友善的動線體驗。民眾對此次改造普遍給予正面評價，認為比起過去雜亂、資訊分散的感覺，現在找路更容易，整體視覺效果也更加整齊。

北捷台北車站大改造後，有民眾驚呼與日本的大阪、新宿車站風格很像。（圖／TVBS）

