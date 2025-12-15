獨／北海岸女藝術家遭梅花鹿攻擊！半小時浴血奮戰 滿身瘀青慘毀容

公梅花鹿攻擊女飼主，全身紅腫，鎖骨粉碎慘毀容。 (圖／TVBS)

北海岸一名女藝術家飼養兩隻梅花鹿，卻在本月初遭公鹿暴力攻擊，導致全身瘀青紅腫及毀容。動保團體前往救援時發現，公鹿可能因發情期或保護懷孕母鹿而變得極度敏感，不容他人侵犯領地。這起事件揭示了飼養野生動物的潛在危險，即使是幼年時看似溫馴的動物，成長後仍可能因本能而表現出攻擊行為，對飼主造成嚴重傷害。

這位北海岸知名女藝術家平時在新北市金山教畫畫，近年來過著退休生活。她在兩年前因擔心梅花鹿被捕獵食用，好心購買了一公一母兩隻四個多月大的梅花鹿飼養。這兩隻梅花鹿相差一歲，飼主表示平時與牠們感情很好，呼喚牠們的名字時，牠們都會跟著走，完全沒想到會發生攻擊事件。

飼主表示，當時正在餵食梅花鹿，公鹿突然發動攻擊，不斷戳刺她，攻擊她的腳使她跌倒，然後繼續戳刺她全身。公鹿還將她逼到牆邊，像滾雪球一樣撞擊她並不斷踐踏。這場攻擊持續了約半小時，導致飼主全身上下百分之90都有傷，雙手紅腫布滿瘀青，甚至掉了一顆牙齒並造成粉碎性骨折，飼主形容自己是「從地獄爬出來的」，經歷了一場「浴血奮戰」。

台灣鳥類救援協會接獲通報後前往救援，發現這隻公梅花鹿鹿角已有二岔半，身高110公分，身長150公分，攻擊力道十分猛烈。救援過程中，公鹿不斷撞門，四名救援人員花了兩個多小時才將公鹿控制住，期間還造成兩人受傷。

台灣鳥類救援協會吳秘書長表示，他們嚴重懷疑母鹿可能有懷孕的現象，因此公鹿在領地上極度敏感，為了保護配偶而攻擊飼主。他提醒，梅花鹿雖然幼年時看起來溫馴可愛，但長大後會遇到發情期，特別是每年11月到隔年1月這段期間，務必與梅花鹿保持距離，千萬不要直視牠們。

雖然梅花鹿被歸類為家畜，但動保團體仍呼籲民眾不要飼養野生動物，牠們真正的家應該是在更寬廣的山林中。這次事件也提醒大家，野生動物幼年時的呆萌可愛，終究敵不過長大後的本能反應，寵物與野獸之間只有一線之隔。

