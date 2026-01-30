獨／北車事件後「加強維安」未落實？吹哨者揭動物園人力真相 見警率低、保全撐全場

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷、方炳超／台北報導

去年12月19日，捷運台北車站發生無差別攻擊事件，造成4死11傷慘劇，台北市長蔣萬安當時宣示全面升級維安、提高見警率，並要求人力補強。然而，一名台北市立動物園內人員向本媒吹哨爆料，相關裁示在動物園現場的執行有極大問題，不僅第一線見警率偏低，實際駐警隊人員的維安工作濫竽充數，且經議員索資的資訊對比後，發現仍有落差。

一名台北市立動物園內人員向本媒吹哨爆料，蔣萬安因應「1229」北車隨機攻擊事件的相關裁示在動物園現場的執行有極大問題，且經議員索資的資訊對比後，發現與實際情況仍有落差。（圖／台北市立動物園提供）

見警率名存實亡 第一線駐警隊濫竽充數

蔣萬安裁示北車事件後「提高見警率、警力進駐人潮場域」，吹哨者指出，但在動物園內，「駐警隊幾乎沒有出現在第一線」。該人士直言，實務上處理突發狀況、巡邏園區、面對遊客糾紛的，幾乎都是委外保全，「真正站在園區裡面跑、處理事情的，都是其他委外保全，駐警隊大多時間都在服務中心裡面。」該人士直指，駐警隊並未輪流駐點於主要動線或人潮熱區，只在特定的4個區域（貓熊特展館、穿山甲館、鳥園車站、列車總站）駐點。導致遊客實際感受到的「見警率」極低。

吹哨者甚至表示，部分駐警人員除未實際投入一線勤務外，更扯的是，還長時間待在辦公室內「網購、在廚房煮東西」，有事都是保全在扛。

台北市立動物園駐警隊包含保全的實際2026年1月份班表，一共只有33人。（圖／吹哨者提供）

駐警人數、維安人力說法矛盾 人力反而不增反減

除了現場駐警隊幾乎沒有出現在第一線的指控，日前在北捷無差別事件攻擊事件發生之後，有議員也關心動物園的維安情況，因而向相關單位索取資料。在人力數字上，吹哨者指出，議員的索資與實際狀況差距甚大，在致電詢問園方駐警隊人數時前後口徑不一，「電話裡說12個，資料來又變成18個」。索資顯示，票務、駐警隊和委外保全的「現有實際人力」分別從原有的12人、18人，在事發後都升至各18人，共36人。然而，今年1月，班表的駐警隊包含保全，實際班表一共只有33人，與索資36人結果不同。且吹哨者強調，只有1位是真駐警，質疑其餘人員身份是否符合動物園維安工作。吹哨者稱，根據議員索資的資訊顯示，駐警隊人員工齡超過半數長達24至29年，但吹哨者表示，「大多數駐衛警年齡30左右，服務年資怎麼可能二十多年？」

圖為議員向動物園索要相關人數的資料，與吹哨者爆料實際人數、動物園方電話回應人數不相同。（圖／記者整理的議員索資咨詢）

另外，依吹哨者提供的實際班表顯示，去年8月時，「保全」人力為23人，11月增至24人；但北車事件發生（12月29日）後，今年1月卻反而只剩約20人，「不是說要補人，怎麼反而越來越少？」，且「每日班表可以看到空白很多，日班表空白即可看到人力吃緊或根本沒人。」因而吹哨者質疑，第一線人力長期吃緊，卻未見具體補強，安全風險其實都在累積。

針對相關質疑，動物園方面接受本報電話詢問時表示，目前園區人力配置須視平假日與排班狀況彈性調整。動物園推廣組人員說明，票務人力方面，平日約有「8到10位」人員，假日則增加至約「16位左右」，另包含資訊服務台與出入口協助人力。由於部分屬於「約用或臨時人力」，「很難計算確切總人數。」

至於維安人力，園方表示，目前「駐衛警5位、巡防員6位」，合計11人，須輪班休假，「人力確實不足」，因此需搭配委外保全共同排班，「每日實際到位的人力約22位」，包含助衛警、巡防員與委外保全共同支援。園方也強調，助衛警與巡防人員皆為機動巡邏，「每個小時至少有2位同仁在園區巡邏」。

根據動物園方面的回應，駐衛警5位與巡防員6位，合計11人，又與議員索要的資料所稱的駐警隊18人資訊不符，其餘人員具體數額也無法統計。

動物園是親子家庭假日熱愛的去處，春節將至，1229北車無差別攻擊事件歷歷在目，這樣的人力配置，是否能夠應付可能的突發與危急時刻，著實令人擔憂。

