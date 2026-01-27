獨／協助韓國瑜有功 議事處長高百祥升顧問

▲立法院議事處長高百祥（左2）深獲院長韓國瑜信任，升任立法院有給職顧問。（圖／立法院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（27）日公布人事令，共30多名人員職務異動，其中最獲關注的，即原立法院顧問高明秋退休，現任議事處長高百祥升任顧問，暫支簡任第14職等，不過仍繼續兼任議事處長。立院人士解讀，立法院長韓國瑜上任後，高百祥在議事運作上充分提供協助，深獲韓國瑜信任，因此特別拔擢，予以肯定。

韓國瑜離開立院時間已久，重返立院後，找來有「立院活字典」之稱的周萬來擔任秘書長，但除了周萬來外，韓國瑜身邊最重要的幕僚，就是高百祥。高百祥原任法制局長，2016年11月，由當時的立法院長蘇嘉全升任議事處長。

廣告 廣告

2024年下半年，朝野衝突越演越烈，民進黨立委屢屢包圍主席台抗議，而因為朝野立委都無法回座位按表決器投票，韓國瑜只能宣布「舉手表決」，當時高百祥也站在韓國瑜身旁，一句一句咬耳朵，指導韓國瑜如何宣布會議決議。

韓國瑜召集朝野協商時，除了周萬來，高百祥也都會列席，在民進黨立委對議事安排有疑義時，都由高百祥親自上陣解釋。去年民進黨也因不滿韓國瑜處理議事屢對民進黨不公，對周萬來與高百祥提告。民進黨立院黨團總召柯建銘更批評，韓國瑜只聽小人意見，「一個是秘書長周萬來、一個是議事處長高百祥，這兩個人真小人、投其所好，所以這樣看起來是最佳組合。」

韓國瑜去年8月也曾大動作調整人事，共調動50多人，這次再度出手整頓人事，立院人士也說，這也讓韓國瑜更能掌握立院狀況。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雲林鄉親感謝韓國瑜！賴品妤媽批不厚道 藍傻眼：救人要分黨派？

陳培瑜批藍白鬧事！立法院長默不作聲 韓國瑜譏：我現在開始吭聲

影／柯文哲為「代理孕母合法」拜會 韓國瑜親送春聯「馬上幸福」