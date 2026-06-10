獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導
司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突然昏倒送醫急救，6日住進加護病房，9日下午病況生變，目前情狀不明，昔日同事對此都非常焦急，盼他能度過難關。
蔡新毅現年61歲，司法官班32期結業，曾任臺灣新竹、新北地方法院法官；福建高等法院金門分院法官；臺灣高等法院法官兼庭長；福建連江地方法院法官兼院長；司法院人事處處長；最高法院法官；目前為懲戒法院法官。
擔任最高法院法官期間，蔡新毅察覺有心血管方面的問題，會定期就醫，某次回診時在醫院昏倒，醫護見狀及時替他急救，搶回一命；康復之後，蔡新毅申請轉調懲戒法院，2024年間突然找不到人，審判長蔡麗霞感覺不對勁，心生警覺，立刻叫書記官前往辦公室察看，這才發現蔡全身冒汗，情況不對勁，當機立斷火速呼叫救護車，送往台大醫院急診，緊急動刀，二度從鬼門關前搶回一命。
由於蔡新毅是在辦公室被發現身體不適，符合2年公傷假的規定，因此從2024年間起他就在家休養，康復狀況良好，預定今年重返崗位，未料日前突然再度身體不適昏倒，送醫急救，病況危急，6日住進加護病房觀察，9日下午病況有變，目前態勢不明。
昔日同仁對蔡新毅的為人、行政事務與審判品質等方面的評價都很好，而今得知此消息，眾人均感焦急，集體集氣，盼他此次也能平安度過難關。
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