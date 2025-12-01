獨／古董跑車現蹤 corvette c4 40周年款 全台剩他可上路

美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車（圖／TVBS）

高雄一位陳先生，收購一部古董車，但每半年才會開車出來兜風，被網友捕捉下後，立刻引起討論，但原來這部車是出廠超過30年，美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車。

美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車（圖／TVBS）

這部Corvette C4擁有獨特的外觀特徵，包括大開的敞篷、如炯炯有神大眼睛般的車燈，以及現今少見的車頂天線。陳先生表示，這部車之所以特別，不僅因為它是正牌車，更因為同款車通常因高額稅金而被停牌或報廢。他回憶道，為了購得此車，他曾千拜託萬拜託前往台北說服原車主，分享了自己在美國開過同款車的故事，最終原車主被他的誠意打動，同意將車輛轉讓給他來照顧。

廣告 廣告

哈雷限量紀念1百周年款，也是陳先生收藏愛車，特殊加裝邊車，全台不到10部（圖／TVBS）

陳先生購車後的8年間，雖然平時都用防塵套包住停在車庫內，但仍堅持半年開一次車。他坦言，由於老車零件不好尋找，每次開出去都可能損壞零件，曾經用過3次拖吊車服務。不過，他對這部車的珍視之情溢於言表，甚至向兒子叮囑將來即使自己過世，這台車也必須好好保管，不可停牌。

除了這部珍貴的Corvette，陳先生還收藏了多部特殊車輛，包括哈雷限量紀念100周年款摩托車，這部摩托車特殊加裝了邊車，全台不到10部。他的收藏還包括福特野馬和道奇挑戰者等經典車款。其中，道奇挑戰者是陳先生偷偷買給兒子的驚喜禮物。

一字排開的還有福特野馬和道奇挑戰者，其中這部挑戰者，還是陳先生偷偷買給兒子的夢想車（圖／TVBS）

陳先生的兒子在採訪當天才知道這份大禮，他激動地表示父親是「天底下最好的爸爸」。陳先生不僅圓了自己年輕時的夢想，也讓兒子擁有了屬於自己的夢想車，父子倆透過這些經典車輛傳承著對汽車的熱愛與回憶。

更多 TVBS 報導

「先生你壓得很好」57歲騎士心肌梗塞倒臥 熱心路人CPR救命關鍵曝

光華商場停車場繳費機故障！30車主卡住 人工收費救援

「連撞3車」輾女會計奪命 警查獲肇事車 遭棄置偏僻道路

又是機械車位！控女住戶沒檢查就按 「車門開著」遭壓壞

