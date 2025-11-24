獨／「只是換尿布！」嬰兒大腿骨折惹虐兒疑雲 家長崩潰求還清白

事件發生在屏東縣，一名父親在7月28日凌晨為剛出生28天大的小兒子更換尿布時，不小心造成孩子大腿骨折。（圖／TVBS）

屏東一對夫妻育有2名兒子，爸爸在7月幫剛出生28天大的小兒子換尿布時，不慎把孩子的大腿弄骨折，但自己沒有發現，緊急送醫後被醫師懷疑是虐兒，依家暴案件呈報社會處，經過家訪，醫師診斷書改口成為單一意外，不過男嬰仍要被安置6個月，家長控訴社工報告沒認真寫，流程出現疏失。

事件發生在屏東縣，一名父親在7月28日凌晨為剛出生28天大的小兒子更換尿布時，不小心造成孩子大腿骨折。由於當時父親並未察覺孩子受傷，緊急送醫後，醫師懷疑這是虐兒案件，隨即依家暴案例向社會處通報。這位父親表示，事發當時他在翻動孩子換尿布的過程中不慎造成傷害，而他被醫院擋在外面，無法即時說明情況，導致醫師誤以為他虐待孩子。

經過社工家訪評估後，案情出現轉折。社工仔細觀察了家庭環境與孩子情況，父親強調全家人都沒有抽菸、酗酒、吸毒等不良嗜好，孩子們也都健康成長。隨後醫師修改了診斷，將原本標註為「疑似虐待」的診斷改為「單一意外」。

然而，即使醫師已改口排除虐待可能，社會處仍決定安置這名小嬰兒三個月。更令這對父母感到不解的是，當初次安置期限到了11月7日時，社工又以「家長尚未參加親子課程和安全教育」為由，再次延長安置期限三個月至明年2月7日。父親質疑社工處理流程效率低下且不夠積極，導致案件一拖再拖。

為了保障自己與孩子的權益，這對夫妻從屏東搬到高雄的新家，並在家中各個角落安裝了監視器。他們表示已提出安置抗告，但至今仍未獲得結果。這對父母被誤指控為虐兒，導致小兒子一再被安置，他們只希望能盡快釐清真相，讓孩子回到溫暖的家中。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

